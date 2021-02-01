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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

JAK Timleri, kayak merkezinde tatbikat gerçekleştirdi

İHA

JAK Timleri, kayak merkezinde tatbikat gerçekleştirdi

Bingöl’ün 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi’nde görevlendirilen JAK Timleri tatbikat gerçekleştirdi. Timlerin, şimdiye kadar da kayak merkezinde 17 olaya müdahale ettiği belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 6 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi’nde sezonun açılmasıyla göreve başladı. Valilik tarafından ilan edilen ‘2021 Bingöl Kardeşlik Yılı’ projesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce ‘Can Dostum’ etkinliği düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 50 öğrenci kayak merkezine götürülürken, JAK timleri hem öğrencileri bilgilendirildi hem de çeşitli tatbikatlar yaptı.
JAK timlerinin tatbikatını takip eden Vali Kadir Ekinci,"2021 yılını Bingöl Kardeşlik Yılı ilan etmiş bulunuyoruz. Bu kardeşlik yılı birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ve yardımlaşmamızı daha da pekiştirecek, daha da güçlendirecek etkinliklerle yıl boyunca sürecek bir proje. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığı’mız marifetiyle kardeşlik hukukunu da içeren hem bir bilgilendirme hem bir eğitim çalışması hem de jandarma komutanlığımıza bağlı olan birimlerin burada çocuklarımıza yapmış oldukları görevi tanıtımı amaçlayan bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlik kapsamında özellikle JAK Timlerimiz Hesarek Kayak Merkezi’mizde 7/24 görev almaya başladılar. Jandarma arama kurtarma timlerimizin etkinliklerini, burada neler yaptıklarını, çalışmaların nasıl olduğunu da Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün pandemi koşullarını da uygun olarak getirmiş olduğu öğrencilerimize tanıtımı yapıldı. Hesarek Kayak merkezinde 17 olaya JAK timlerimiz müdahale etti. Burada vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde kayak yapması için ellerinden geleni yapıyorlar” dedi.
Etkinliğe Vali Kadir Ekinci’nin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen'de katıldı.

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