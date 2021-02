Bingöl'de karla kaplı Hesarek Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi

İrfan Can, Fenerbahçe'de

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)KIŞ turizmi merkezlerinin pandemi kısıtlamalarından muaf tutulmasının ardından Bingöl´deki Hesarek Kayak Merkezi'ne ilgi arttı. Doluluk oranının hafta sonları yüzde 90´a kadar yükseldiği kayak tesisine gelenler, hem yarıyıl hem de hafta sonu tatilini kayak yaparak geçirdi. İşletme müdürü Aydın Bor, Türkiye'nin en uzun kayak pistlerinden birine sahip olduklarını belirterek, "Pandemiden dolayı geçmiş dönemlere oranla biraz sakin geçiyor ancak buna rağmen yine de ilgi çok" dedi.

Bingöl merkeze 35 kilometre mesafede olan ve 178 bin metrekare alan üzerine kurulu bulunan Hesarek Kayak Merkezi'nde 1200 metre telesiyej, 1100 metre teleski ve 200 metrelik baby lift pistleri ile kısa süre önce açılan kayak sezonuyla kayakseverler ağırlanmaya devam ediliyor. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı merkezde özellikle çevre illerden gelenler yoğunlukta olurken, yurt dışından gelen kayakseverler de uzun kayak pisti nedeniyle Hesarek'i tercih etmeye başladı. Koronavirüs nedeniyle ziyaretçi sayısında geçen yıllara oranla düşüş yaşanan merkezde, hafta sonları yüzde 90 doluluğa ulaşılıyor.

'TESİSİMİZE İLGİ BÜYÜK'

Hesarek Kayak Merkezi İşletme Müdürü Aydın Bor, Türkiye'nin en uzun kayak pistlerinden birine sahip olduklarını belirterek, "Tesisimizde teleski, telesiyej ve baby lift hizmetleri veriyoruz. Pandemiden dolayı geçmiş dönemlere oranla biraz sakin geçiyor ancak buna rağmen yine de ilgi çok. Lisanslı kayak sporcuları ve kayak antrenörlerine tesisimizde bulunan teleski ve telesiyej gibi hizmetlerimizden ücretsiz yararlanma hakkı veriyoruz. Bu yıl yeni bir proje de hazırladık. 'Takımını kur, gel' adını verdiğimiz proje ile kar voleybolu sporuna destek vereceğiz. Yakın zamanda bunu burada faaliyete geçireceğiz. Tesisimizde konaklama ve otel hizmetimiz mevcut. İl dışından gelen konuklarımız var. Tesisimize düzenli olarak kayak turizmi için turlar düzenleniyor. Çevre illerden yoğun bir ilgi var. Gelenler çok oluyor. Tesisimizi herkese tavsiye ediyoruz. Kar kalınlığımız güzel, herkesi bekliyoruz. Fiyatlarımız da diğer kayak tesislerine oranla daha uygundur. Ulaşım açısından da herhangi bir sıkıntı yok. Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıktayız. Şehrin havalimanı da var. İl dışından gelmek isteyenler gerek kara yolu, gerekse hava yolu ile kolaylıkla şehrimize ve tesisimize ulaşım imkanı sağlayabilirler" dedi.

JANDARMA EKİPLERİ TEYAKKUZDA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de vatandaşın huzur ve güvenliği için Hesarek'te 7 gün 24 saat görev yapıyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, pistler üzerinde kar motorları ile devriye gezerek olası yaralanma, mahsur kalma, çığ veya kaybolma gibi durumlara karşı hazır bekliyor. Ayrıca tesislerde sosyal mesafe, maske ve hijyen ile ilgili uyarılarda bulunulup, denetim gerçekleştiriliyor.

Hafta sonu tatilini merkezde geçiren Ahmet Beliren, "Çok güzel bir yer. Her bölgeden her şehirden insanlar geliyor. Fırsat buldukça geliyorum. Herkese de öneririm" diye konuştu.

Batman'dan geldiğini söyleyen Rıdvan Işık da "Hemen hemen her hafta sonunu burada geçiriyorum. Uludağ, Palandöken, Sarıkamış, Erciyes neyse burası da öyledir. Herkese de burayı öneririm, çok eğlenirsiniz. Gelen pişman olmaz" dedi.

Yurt dışından gelerek tatil için Hesarek'i tercih eden Mehtap Bağbars ise "Almanya'dan geliyorum. Çok güzel bir yer. Bütün herkesi bekliyorum. Yurt dışında böyle yerler yok, dünyadaki bütün insanları burayı görmelerini öneririm" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-02-02 10:00:34



