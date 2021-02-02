Karlıova'da kardan kapanan 47 köy yolu açıldı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),(DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy yolu ulaşıma açıldı.
Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal bölgelerde 1,5 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle kapanan 47 köy yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. İlçe İl Özel İdare Müdürü Bayram Sünbül, ilçeye bağlı bütün köy yollarının açık olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla köy yollarımızda çalıştı. Yolda kalan vatandaşlarımızı kurtardılar, hasta olan vatandaşlarımız için seferber oldular ve tüm köy yollarımızı ulaşıma açarak vatandaşlarımızın ilçeye gelip, gitmelerini sağladılar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL
2021-02-02 11:19:25
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