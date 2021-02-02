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Bingöl Karlıova’da, karla mücadelede 700 kamyon kar ilçe dışına taşındı

İHA

Bingöl Karlıova’da, karla mücadelede 700 kamyon kar ilçe dışına taşındı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri tarafından yapılan karla mücadele çalışmasında şu ana kadar 700 kamyon karın ilçe dışına taşındığı belirtildi.
Birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı özellikle geçtiğimiz hafta yoğun olarak etkili oldu. Kış mevsiminin çetin geçtiği Karlıova ilçesinde ise son 1 ay içinde yağan kar nedeniyle zaman zaman zorluklar yaşandı. İlçe merkezinde Karlıova Belediyesi ekipleri de yoğun olarak karla mücadele çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda ana cadde ve sokaklar kardan temizlenirken şuana kadar 700 kamyon karın ilçe dışına taşındığı bildirildi.
4 iş makinesiyle yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Kepçe Operatörü Mücahit Özyıldırım, “Yaklaşık bir aydır kar yağıyor ve biz yağan karları sürekli temizliyoruz. Bazen tipiden dolayı kapanan yolları 23 defa açtığımız oluyor. 4 iş makinesi ve 2 kamyonla karı temizleyip dışarı gönderiyoruz. 15 personelle 7/24 ilçemiz için çalışıyoruz. Ortalama bir ayda 700’den fazla kamyon karı taşıdık" dedi.

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