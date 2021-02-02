AK Parti Bingöl Milletvekili Berdibek, koronavirüse yakalandı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Berdibek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vücut kırgınlığı şikayetiyle başvurduğum hastanede yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi olup, hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi hastanede geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, cümlenizi Rabbime emanet ediyorum" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-02-02 18:57:21
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