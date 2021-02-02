Milletvekili Berdibek, Covid-19’a yakalandı

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Covid19 yakalandı.
AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ankara’da bulunduğu sırada vücut kırgınlığı şikayetinin ardından test yaptırdı. Milletvekili Berdibek’e yapılan test sonucunda Covid19’a yakalandığı belirlendi. Bunun üzerine Berdibek Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milletvekili Berdibek, “Bugün vücut kırgınlığı şikayetiyle başvurduğum hastanede yapılan tetkikler sonucu Covid19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi olup, hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi hastanede geçiriyorum” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.