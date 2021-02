Apartta ölü bulanan Merve'nin babası: Telefonu inceleniyor, sorumlu varsa cezalandırılsın

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, kayıp olarak arandığı sırada apart odasında ölü bulunan Merve Abasiyun'un (19) cep telefonu, incelemeye alındı. Baba İbrahim Abasiyun, kızının ölümünde sorumlular varsa belirlenmesini isteyerek, "Şüpheli bir durum varsa bunun peşini bırakmayacağız. Şu an her şey, Merve'nin incelenen telefonuna bağlı. Suçlu varsa biz de en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz" dedi.

Bingöl merkeze bağlı Kuşburnu köyünden kent merkezindeki hasta ablasına refakatçi olmak için gelen Merve Abasiyun, buradan ayrıldıktan sonra 31 Ocak´ta apart daire kiralayarak, yakınlarına "Manisa´ya kaçtım, beni aramayın. Ben iyiyim, merak etmeyin" diye mesaj gönderdi. Telefonunu kapatan kızları Merve'den haber alamayan İbrahim ve Hanım Abasiyun çifti, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Merve'nin kaldığı apart dairedeki temizlik görevlisi ise boşaltılması gereken yerin hala dolu olduğunu görünce apart yönetimine bildirdi. Yönetimden kişiler, kapıyı açan olmayınca polise haber verdi. İhbarla gelen polisin girdiği odada, Merve'nin askılığa boynundan asılı cansız bedeni bulundu. Merve'nin cansız bedeni, otopsi için Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü. Burada yapılan ilk incelemede, Merve'nin boynuna bağladığı cisim ile intihar ettiği belirlendi. Otopsinin ardından genç kızın cenazesi, Kuşburnu köyüne getirilerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'AİLEVİ SIKINTISI YOKTU'

Kızı Merve'nin hayat dolu olduğunu ve ailevi herhangi bir sıkıntısının olmadığını belirten İbrahim Abasiyun, "Diğer kızım diyaliz hastasıydı, aynı zamanda geçirdiği bir kaza sonucu üzerine su dökülmüştü. Merve birkaç gün ona refakatçi olmak için köyden kent merkezine gitmişti. Aynı gün, ben de onu gördüm. Ertesi gün buraya gelecekti. Hiçbir sıkıntı yoktu. Bir anda bir telefon aldık. Ablasının yanından ayrıldığını öğrendik. Kuzenlerine ve kardeşlerine, 'Ben iyiyim, beni merak etmeyin' diye mesaj atmış. Sonra telefonunu kapatmış. Meğer Bingöl'de bir apart daire kiralamış. Kendisinden bir süre sonra haber alamayınca emniyete gidip kayıp ihbarında bulunduk. 23 saat sonra da böyle bir haber geldi. Ailesine bağlıydı, bildiğimiz hiçbir sorunu, sıkıntısı yoktu. Hayat doluydu, herkesle arası iyiydi" diye konuştu.

'SORUMLUSU VARSA EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN'

Baba Abasiyun, kızının ölümü ile ilgili sorumluların varsa bulunması halinde en ağır cezanın verilmesini istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Emniyet güçlerimiz olayı takip ediyor. Ön otopsi raporlarında herhangi bir başka durum çıkmadı. Kamera ile adım adım takip edilmiş. İntihar ettiği eve tek başına gitmiş. Kaldığı yeri de tek başına tutmuş. Telefon kayıtları inceleniyor. Ne sonuç çıkacak, biz de merak ediyoruz. Emniyet güçleri bunları takip edecek. Şüpheli bir durum varsa biz zaten bunun peşini bırakmayacağız. Sorumlu varsa ceza almasını biz de istiyoruz. Şu an her şey, Merve´nin incelenen telefonuna bağlı. Telefonu incelemede. Mutlaka takip edip sonucu bize de bildirecekler. Telefonun dokümanlarını biz de istiyoruz. Suçlu varsa biz de en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz. Kızımın başına gelmiş, başka insanların başına gelmesin."

KUZENİNE ATTIĞI SON MESAJI `BENİ AFFEDİN´ OLMUŞ

Kayıp ihbarı verildikten sonra Merve'ye ulaşan amcasının kızı Meral Abasiyun ise kuzeninin kendisine en son 'Beni affedin' diye mesaj attığını belirterek, "Onunla son konuşmamızda 'Ben mutluyum, kimse arkamdan gelmesin. O yüzden Bingöl'de değilim, diye bir yalan uydurdum' dedi. Bana 'Beni hatırlayın' dedi. Ben de kendisine 'Tamam görüşelim' dedim. O da 'Tamam görüşelim, bekliyorum' dedi. Görüşmek için kendisine ulaşmaya çalıştığımda mesajlarıma cevap vermiyor, aramalarımı reddediyordu. 'Beni affedin´ mesajından sonra acı haberi öğrendik" dedi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ, SON 23 SAAT YALNIZMIŞ

Öte yandan Merve'nin ölümünün aydınlatılması için harekete geçen polis ekipleri, 30-31 Ocak'ta ablasının Kültür Mahallesi'ndeki evinden ayrılıp, kiraladığı apart daireye ulaşmasına kadar toplanan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede, Merve'nin 23 saatte herhangi bir kişi ile görüşmediği, kiraladığı apart daireye tek başına geldiği, ablasının kaldığı mahalleden kiraladığı apart dairesine kadar giderken kimseyle fiziki olarak yakınlık kurmadığı ve tek başına olduğu belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

