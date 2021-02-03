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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de 7 milyon kilovatsaat enerji üretecek tesis faaliyete geçti

İHA

Bingöl'de 7 milyon kilovatsaat enerji üretecek tesis faaliyete geçti

Bingöl'de belediye tarafından kurulan Güneş Enerjisi Santrali ve Çöpten Enerji Projeleri ile yılda ortama 7 milyon kilovatsaat enerji üretilerek 6 milyon 500 bin TL gelir elde edilecek.
Bingöl Belediyesi tarafından yapılan Güneş Enerjisi Santrali ve Çöpten Enerji yatırımları faaliyete başladı. Çevre dostu projeleriyle önemli bir gelir elde etmeyi hedefleyen belediye, iki projeden yılda 7 milyon kilovatsaat enerji üreterek 6 milyon 500 bin TL gelir edecek. 20 dönümlük arazi üzerinde 7 milyon 500 bin TL yatırım bütçesiyle 2 bin 952 güneş enerji paneli kurulan santralde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Erdal Arıkan, elde edilen enerjinin bir bölümünün kendi bünyelerinde kullanılacağını, kalan kısmının ise satılarak gelir elde edileceğini söyledi.
Yatırımlara dair bilgi veren Belediye Başkan Arıkan, “Milli Enerji seferberliğinde dışa bağımlı bir ülke pozisyonundan bugün kendi enerjisini üreten ve bunu katma değere dönüştüren bir ülke olarak, bu kadar önemli yatırımlar yapmış bir ülkenin belediyesi olarak katkı sunmak istiyoruz. Bu anlamda bu güneş enerjimizin hayırlı olmasını diliyorum. 20 dönüm arazi üzerinde kurulan ve 2 bin 952 enerji paneliyle hizmet verecek bu alanın hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 7 milyon 600 kilovatsaatlik bir enerji üretimi söz konusu. 6 milyon 500 bin gibi bir gelir getirecek bu yatırımımızda özellikle belediyemizde enerji ihtiyacını karşılayacak ve elde ettiğimiz enerjinin dışında diğer enerjiyi de satarak inşallah belediyemizin diğer yatırımlarında kullanmak üzere değerlendireceğiz. Çevreci ve yenilebilir enerjinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini belirtmek isterim. Bugün sadece güneş enerjisiyle değil çöpten ürettiğimiz enerjinin de startını verdik. Rakamların daha yukarı çekilmesi için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Enerji tesislerinin ilimiz için ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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