Günü pencere kenarında geçen Yeliz'in 'akülü sandalye' isteği gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Günü pencere kenarında geçen Yeliz'in 'akülü sandalye' isteği gerçekleşti

DHA

Günü pencere kenarında geçen Yeliz'in 'akülü sandalye' isteği gerçekleşti


Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, ödevlerini bitirdikten sonra günün büyük bölümünü pencere kenarında sokağı izleyerek geçiren, doğuştan yürüme ve işitme engelli Yeliz Gökçe'nin (12) akülü sandalye isteği, hayırsever iş insanı tarafından yerine getirildi. Büyüdüğü ve kilosu arttığı için anne ve babasının kucağında da dışarı çıkamayan Yeliz'in, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberleştirdiği akülü sandalye hayali gerçekleşti. İş insanının tablet de gönderdiği Yeliz, pencere kenarında sokağı izlemekten kurtulduğunu belirterek, "Hayallerim gerçek oldu" dedi.
Genç ilçesinde yaşayan ve doğuştan omuriliğin kese şeklinde dışa doğru çıkması olarak bilinen 'meningomyelosel' hastalığı nedeniyle bacakları felç olan Yeliz Gökçe, ailesiyle birlikte tedavi için gittiği birçok yerden sonuçsuz döndü. İşitme engeli de bulunan ve cihazla duyabilen 6'ncı sınıf öğrencisi Yeliz, akülü sandalyesi olmadığı için yakın zamana kadar inşaatlarda çalışan babası Hasan ile annesi Hediye Gökçe'nin kucağında nadir de olsa dışarı çıkabildi. Büyüdüğü ve kilosu arttığı için artık dışarı çıkamayan Yeliz, EBA üzerinden gördüğü eğitimin ardından ara tatille birlikte derslerindeki başarısından dolayı takdir belgesi de aldı. Günün büyük bölümünü pencere kenarından sokağı izleyerek geçiren Yeliz'in akülü sandalye hayali, DHA'nın 'Günü pencere kenarında geçen Yeliz'in tek hayali akülü sandalye' başlıklı haberinin ardından isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş insanı tarafından gerçekleştirildi. İş insanı ayrıca EBA üzerinden eğitim gören Yeliz'e tablet gönderdi. 
'HAYALLERİM GERÇEK OLDU'
Yeliz, görüntülü görüşme gerçekleştirdiği iş insanına hediyeleri için teşekkür etti. Hayallerinin gerçekleştiğini dile getiren Yeliz, "Çok teşekkür ederim. Artık ben de dışarı çıkabileceğim. Babam iş için sürekli il dışına çıkıyor. Babam burada bir iş bulursa artık yanımızda olabilir. Babam için de iş istiyorum" diye konuştu. 
'ARKADAŞLARIYLA DIŞARI ÇIKABİLECEK'
Baba Hasan Gökçe, Yeliz´in artık arkadaşlarıyla dışarı çıkabilme hayalinin de gerçekleştiğini belirterek, "Herkese, Yeliz adına teşekkür ediyorum. Hayırsever ağabeyimiz, istediği sandalye ve tableti gönderdi. Çok teşekkür ediyoruz. Yeliz onun sayesinde artık annesine ve bana yük olmayacak. Rahatça okula gidip gelebilecek. Arkadaşlarıyla dışarı çıkabilecek. Çok istiyordu, hayali gerçek oldu. Hayırsever ağabeyimize çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-02-04 08:13:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'de 7 milyon kilovatsaat enerji üretecek tesis faaliyete geçti
YEREL HABERLER Bingöl'de 7 milyon kilovatsaat enerji üretecek tesis ...
Apartta ölü bulanan Merve'nin babası: Telefonu inceleniyor, sorumlu varsa cezalandırılsın
YEREL HABERLER Apartta ölü bulanan Merve'nin babası: Telefonu ...
Milletvekili Berdibek, Covid-19’a yakalandı
YEREL HABERLER Milletvekili Berdibek, Covid-19’a yakalandı
AK Parti Bingöl Milletvekili Berdibek, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER AK Parti Bingöl Milletvekili Berdibek, koronavirüse ...
Bingöl Karlıova’da, karla mücadelede 700 kamyon kar ilçe dışına taşındı
YEREL HABERLER Bingöl Karlıova’da, karla mücadelede 700 kamyon kar ...
Karlıova'da kardan kapanan 47 köy yolu açıldı
YEREL HABERLER Karlıova'da kardan kapanan 47 köy yolu açıldı
Bingöl'de karla kaplı Hesarek Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bingöl'de karla kaplı Hesarek Kayak Merkezi'ne yoğun ...