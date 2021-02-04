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Bingöl´de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

DHA

Bingöl´de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama


Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL´de polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, evinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanan S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.G.´nin adresine operasyon düzenlendi. S.G. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada, 35 gram esrar, 107 gram metamfetamin, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 aparat, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-02-04 21:28:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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