Karlıova'da kar kalınlığı, iş makinelerinin boyunu geçti

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Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı sonrası yolu kapanan köylerde yer yer 3 metreyi aşan kar kalınlığı, iş makinelerinin boyunu geçti.

Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal kesimlerde 3 metreyi aşan kar kalınlığı, Geçitli köyü Hasar mezrasında İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekiplerine ait iş makinelerinin boyunu geçti. Ekipler, 3 günlük mücadele sonunda mezranın yolunu tekrar ulaşıma açtı. Kar yığınlarını zorlukla aşan ekipler, santim santim ilerleyebildiklerini ve yol güzegahını da köylülerin yön göstermesiyle belirleyerek çalıştıklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL

2021-02-05 11:00:47



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