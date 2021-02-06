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Yaralı yavru köpeğe tedavi

DHA

Yaralı yavru köpeğe tedavi


BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, sokak hayvanlarını besleyen Ömer Önal, Sarıçiçek köyü kırsalında baktığı yavru köpeklerden birini yaralı buldu. Bingöl Hayvan Bakımevi'ne götürülen yavru köpek, tedaviye alınırken, başka hayvan tarafından ısırıldığı için yaralandığı öğrenildi.
Bingöl'de fotoğrafçı Mehmet Önal, sokağa çıkma kısıtlamaları ve çetin kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama alarak, boş vakitlerinde can dostlarının bulunduğu alanlara gidiyor. Önal, kuzeni Aral Ata ile gittiği, merkeze bağlı Sarıçiçek köyü kırsalında sürekli beslediği yavru köpeklerden birini yaralı ve bitkin buldu. Önal, köpeği hemen aracına koyup, Bingöl Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürdü. Veteriner hekimlerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı köpek, gözetim altına alındı. Yapılan incelemede, yavru köpeğin başka hayvan tarafından ısırıldığı belirlendi.
'HERKESİN HASSAS OLMASINI İSTİYORUZ'
Besleme alanına geldiklerinde köpeği yaralı bulduklarını anlatan Ömer Önal, "Hemen aracıma alarak belediyeye ait hayvan bakımevine getirdik. Burada veteriner hekimler ilk müdahaleyi yaparak tedavi altına aldı. Hiç düşünmeden yaralı bu can için kuzenimle beraber seferber olduk. Sokak hayvanları maalesef kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Bir de böyle sağlık yönünden sıkıntıları yaşadıklarını görünce çok üzülüyoruz. Herkesin bu konuda hassas olmasını istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz Önal
2021-02-06 08:20:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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