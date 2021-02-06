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Yaban keçileri için karlı dağlara çıkan ekipler yem bıraktı Bingöl'de 2 bin 500 rakımlı Şeytan dağlarında yaban keçileri görüntülenirken, bölgeye giden ekipler onlar için yem bıraktı

İHA

Yaban keçileri için karlı dağlara çıkan ekipler yem bıraktı Bingöl'de 2 bin 500 rakımlı Şeytan dağlarında yaban keçileri görüntülenirken, bölgeye giden ekipler onlar için yem bıraktı

Bingöl’de çetin geçen kış aylarında Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 2 Bin 500 rakımlı Şeytan dağlarına tırmanarak koruma altında olan yaban keçilerinin yaşadığı alanlara yem bıraktı.
Bingöl’de çetin geçen kış ayları yaban hayatını çoğu zaman zaman olumsuz yönde etkiliyor. Yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için her kış aylarında seferber olan Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma altında bulunan dağ keçileri yemleme çalışması yapıyor. Haftada birkaç kez yaban keçilerine sık yaşadığı bölgelere giden ekipler, rakımı yüksek tepelere çıkarak yemleri bırakıyor. Bu kapsamda Kiğı ilçesinde bulunan 2 bin 500 rakımlı Şeytan Dağları’na tırmanan ekipler, dağ keçileri için belirli noktalara yem bıraktı. Yemleme çalışmaları sırasında bir grup dağ keçisi de kameralara yansıdı. Şuana kadar bölgede 4,5 ton yem bırakma çalışması yapıldığı belirtildi.
Ekiplerin yemleme çalışmasını inceleyen Kiğı Kaymakamı Enis Aslantatar, kış aylarında yem bulmada zorlanan yaban hayvanları için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Kaymakam Aslantatar, “Bugün burada Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile beraber Kiğı’da yaban hayatı koruma adına yem bıraktık. Belirli aralıklarla bu yemleri bırakıyoruz ki kuşlar olsun, dağ keçileri olsun yem bulmakta güçlük çekmemeleri adına bu çalışmaları yapıyoruz. Bundan dolayı Doğa Koruma Milli Parktaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu faaliyetlerimizi kış boyunca devam ettireceğiz. Bu bölgede yaşayan bütün dilsiz dostlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
Bölgede yaşayan ve yemleme çalışmasından dolayı ekiplere teşekkür eden yöre sakinlerinden Hüseyin Sözeri de “Bugün keçiler için yemleme yapıldı. Her sene zaten tekrarlanıyor bunlar. Ben de bölgede yaşayan biri olarak takip ediyorum ve görüyorum. Kendilerine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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