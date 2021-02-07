Bingöl’de aranan 123 şüpheli yakalandı

Bingöl polisi,son bir ayda yaptığı çalışmada haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan şüphelilerinde bulunduğu 123 şahsı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ocak ayı içinde aranma kaydı bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı.Bu kapsamda Cebir Tehdit Veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A, Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama, Yaralama suçlarından haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Y.E, B.Ş, Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma suçundan haklarında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.A, F.K, ile çeşitli suçlardan aranan toplam 123 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemleri yapılmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

Ayrıca kayıp şahıs olarak aranan 11 kayıp kişinin de bulunarak yakınlarına teslim edildiği bildirildi.

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