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Hobi olarak başladı, mesleği oldu

DHA

Hobi olarak başladı, mesleği oldu


Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'de, pandemi nedeniyle evde kaldığı zamanlarda gezindiği internet sitelerindeki hediyelik eşyaların pahalılığını görünce almak yerine yapmaya başlayan Sinan Satık (23), ürünlerine artan ilgiyi fark edince mesleği haline getirdi. Satık, yanında işçi çalıştırmaya başlayacağını belirterek, "Talepler artınca üretimi artırdım. Siparişler çoğalınca yeterli aletim olmadığı için atölye arayışına girdim. Şimdilik kuzenimin mobilya atölyesinde üretim yapıyorum" dedi.
Genç ilçesinde yaşayan Sinan Satık, elektrik ustası olarak çalıştığı işinden ayrılmak zorunda kaldı. Başvurduğu firmalardan da olumsuz yanıt alan Satık, pandemiyle beraber eve kapandı. İnternet siteleri üzerinden baktığı hediyelik ürünlerin fiyatlarındaki pahalılığı görünce almak yerine evde yapmaya karar verdi. İlk başta hobi olsun, diye hediyelik eşya yapmaya başlayan Satık'ın ürünleri, ailesi ve komşuları tarafından beğenilince daha fazla üretti. Satık, ürünlerine talep artınca işini büyütmeye karar verdi. Elindeki malzemeler yetersiz olunca kuzeninin mobilya atölyesinde çalışmaya başlayan Satık, sosyal medya hesaplarından da paylaşımlarla sipariş toplamaya başladı. Hobisini meslek haline getiren Satık, ilginin böyle devam etmesi halinde yanına işçi de alarak atölye kurmayı hedefliyor. 
'NEDEN KENDİM YAPMIYORUM, DEDİM´
Yaptığı ürünlere İstanbul'dan da sipariş geldiğini anlatan Sinan Satık, "Pandemiden dolayı evde bayağı bir sıkılıyordum. Ben de internetten bu tarz ürünlere bakıyordum. Fiyatları bayağı pahalıydı. Ben de 'Bu fiyatlara alacağıma, neden kendim yapmıyorum' diye düşündüm. Denedim ve yaptım. Çevremden, ailemden, arkadaşlarım ve komşularımdan gören oldu. Onlar da beğendi. Onlar da isteyince ben de ticarete dökme kararı aldım. Talep ile beraber ben de üretimlerimi artırdım. Siparişler çoğalınca yeterli aletlerim olmadığı için atölye arayışına girdim. Şimdilik kuzenimin mobilya atölyesinde üretim yapıyorum. Kısıtlı imkanlarla büyük şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir hafta gibi bir sürede, abajur tarzı aydınlatmalar, çeşitli hediyelik ürünler, süs eşyaları ve biblolar yaptım. İlk olarak sosyal medyada paylaştım. Bir anda ilgi büyüdü. Çevremdeki birçok insan isteyince ben de üretime geçtim. Sevgililer Günü için de hediyelik eşya isteyen çok oldu. Şimdiden 3-4 siparişim var. Yakın zamanda da İstanbul'a 2 tane göndereceğim" diye konuştu. 
'İŞ ARARKEN, KENDİ İŞİMİ KURDUĞUMU FARK ETTİM'
İş için başvurduğu yerlerden olumsuz yanıt aldığını ve hobisi sayesinde iş ararken kendi işini kurduğunu fark ettiğini söyleyen Satık, "Kullandığım ürünler de tamamen geri dönüşümü olan ürünler. Mesela yaptığım bir biblo, tamamen eski gazetelerden oluşuyor. Doğaya bir zararı da yok. Atıl durumdaki malzemeleri de süs eşyasına dönüştürüyorum. Aynı zamanda yaparken de büyük keyif alıyorum. Pandemi sürecince iş arıyorken, bir anda kendi işimi kurduğumu fark ettim. Nasıl oldu, anlamadım. Hobi olarak başladım, bir anda kendi işimi kurmuş oldum. Normalde elektrik ustasıyım. İşler böyle devam ederse istihdam da sağlamayı düşünüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2021-02-09 09:25:01

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