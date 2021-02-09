Bakan Kasapoğlu: "Hükümet olarak tüm kadrolarımızla milletimizin emrindeyiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu: "Hükümet olarak tüm kadrolarımızla milletimizin emrindeyiz"

İHA

Bakan Kasapoğlu: "Hükümet olarak tüm kadrolarımızla milletimizin emrindeyiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Amacımız gençlerimiz için, halkımız için her şeyin en iyisini en güzeli yapmak, sağlamak. Onların erişebilirliğini bu noktada temin etmek. Hükümet olarak tüm kadrolarımızla milletimizin emrindeyiz” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bingöl’e geldi. Havalimanında Vali Kadir Ekinci tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, beraberindeki heyet ile valilik ve belediyeyi ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve Solhanspor Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Sözen tarafından Bakan Kasapoğlu’na bal hediye edildi. Daha sonra Karşıyaka Spor Salonu’nda Efeler Liginde mücadele eden Solhanspor takımı ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, burada açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, basın açıklamasının ardından sporcu kamp merkezini de gezdi.
Bakan Kasapoğlu açıklamasında, “Bingöl hem genç nüfusu itibariyle hem hakikaten gençlerimizin bu anlamdaki potansiyeli itibariyle çok güçlü bir şehrimiz. Bingöl’ümüz spor noktasında marka bir şehir olması hem de gençlere sunulan imkanların arttırılması konusunda özellikle gençlik merkezi bizim önemli çalışma alanlarından bir tanesi. 7 ilçemiz 3 beldemiz ile birlikte Bingöl merkezimizde dahil olmak üzere gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak, beldemiz de kalmayacak. Bingöl’ün merkezindeki tüm alanları gerekli olan bölgelerimizde inşallah gençlik merkezlerimizde donatacağız. Ve bununla birlikte gençlerimiz spor, sanat, kültür ve inovasyon çalışmaları noktasında bugüne kadar olduğu gibi bu noktadaki projelerimizi zenginleştireceğiz” dedi.

“Semt sahalarını ayrı bir boyuta taşıyacağız”
İlçe, belde ve köylere kadar semt sahaları yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, “Bununla birlikte spor alanlarımız. Biliyorsunuz semt sahalarımız, voleybol, basketbol, futbol ve buna benzer pek çok branş bizim önemli gördüğümüz alanlar. Ve bunlarla ilgili çalışmalarımızı da zenginleştireceğiz. Gerek Bingöl’ümüzün merkezinde gerek ilçelerimizde köylerimize kadar valiliğimizle, belediyemizle ortak çalışmalarla inşallah semt sahalarımızı da ayrı bir boyuta taşıyoruz bunun da müjdesini paylaşmak istiyorum. Tabi Bingöl ve ilçeleri çok ciddi başarılara imza atan pek çok branşta bir ilimiz. Tabi ki şuan Solhan Spor ile birlikteyiz. Voleybolda önemli bir başarıyı bizlere yaşattılar. Bu anlamda çok büyük umutlarımız olan bir takımla beraberiz. Sporcularımızı, yöneticilerimiz ve bu güzel tabloda emeği olan herkesi kutlamak istiyorum. Solhanspor Efeler liginde başarılı bir şekilde mücadele ediyor ve inanıyorum ki önümüzdeki süreçte Solhan ve Bingöl’ün tüm ilçelerinden ve beldelerinden yeni sporcularımızı kazandıracağız. Altyapı desteklerimizi konuştuk. Bu anlamdaki stratejilerimizi konuştuk. Bu da inşallah bir sonraki süreçte inanıyorum ki yeni yıldızları yetiştirerek sporumuza kazandıracağız. Tabi ülkemizin en yeni ve en modern sporcu eğitim merkezini Bingöl’ümüze kazandırdık. Ve inşallah önümüzdeki birkaç ay içinde uluslararası kamplar olsun, çalışmalar olsun federasyonumuz için burası önemli bir yer olacak. Amacımız gençlerimiz için halkımız için her şeyin en iyisini en güzeli yapmak, sağlamak. Onların erişebilirliğini bu noktada temin etmek. Yeter ki halkımız bu tesisleri bu imkanları kullansın, istifade etsin. Hükümet olarak tüm kadrolarımızla milletimizin emrindeyiz” diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu’na ziyaretlerinde Vali Kadir Ekinci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hobi olarak başladı, mesleği oldu
YEREL HABERLER Hobi olarak başladı, mesleği oldu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Yılmaz: “Türkiye yükselen bir güç”
YEREL HABERLER TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Yılmaz: “Türkiye ...
Demirci ustası, 150 yıllık atölyede teknolojiye direniyor
YEREL HABERLER Demirci ustası, 150 yıllık atölyede teknolojiye ...
Bingöl'de, yolcu otobüsünde 148 tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl'de, yolcu otobüsünde 148 tarihi eser ele ...
Bingöl’de 148 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl’de 148 parça tarihi eser ele geçirildi
Bingöl’de aranan 123 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bingöl’de aranan 123 şüpheli yakalandı