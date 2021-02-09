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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu: “Biz sıradan bir parti değiliz"

İHA

Bakan Kasapoğlu: “Biz sıradan bir parti değiliz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Biz sıradan bir parti değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya tüm vizyonuyla, hayat tarzıyla, gençlere bakışıyla, insancıl yönüyle örnek olan bir lider. Onun çizdiği yolda onun güçlü liderliğiyle önemli hedeflerimiz var"dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bingöl ziyaretinde AK Parti’nin 6’ncı Gençlik Kolları Olağan Kongresi’ne katıldı.Eski kapalı spor salonunda düzenlenen kongrede Bakan Kasapoğlu’na TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer eşlik etti.
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyaya mesaj vermeye devam ettiğini belirten Bakan Kasapoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile kararlı duruşuyla ve dünyanın tüm kirli odaklarına karşı her zaman adaletten her zaman merhametten vicdandan yana olan o dik duruşuyla ülkemiz, dünyaya güçlü bir mesaj vermeye devam edecek. Hem bir yandan ülkemizin dört bir yanını ak kadrolarıyla inşa etmeye devam edecektir. Ülkemizin her alanda geldiği durum ekonomisiyle, sağlığıyla, altyapısıyla, eğitimiyle ve tüm politikalarıyla enerjisiyle apayrı bir duruma geldi” diye konuştu.
Kongrede gençlere de ayrıca hitap eden Kasapoğlu, 19 yılda destan yazdıklarını, destanı birlikte büyütüp, bu sevgiyi bu enerjiyi birlikte güçlendireceklerini kaydetti. Kasapoğlu, “Ne tuzaklar kurarlarsa kursunlar. Ne oyunlar oynarlarsa oynasınlar. Ne tür operasyonlara girişirlerse girişinler inşallah bu hak dava bugüne kadar olduğu gibi bir olarak beraber olarak kardeş olarak inandığı yolda yürümeye devam edecektir. Bu aziz millet için, bu cefakar bu vefakar millet için her geçen gün bir adım ileri gideceğiz. Taş üstüne taş koyacağız. Üreteceğiz, milletimiz için insanlık için çalışacağız. O yüzden bu dava AK Parti her zaman teşkilatlarıyla tüm kademeleriyle her bir üyesiyle her bir neferiyle semboldür, örnektir. Gençler bizim en büyük gücümüz. Gençler bizim en büyük umudumuz. İşte bu umudu büyütme, bu heyecanı güçlendirme adına pek çok tesis yapıyoruz pek çok inşaat faaliyetimiz var. Ama bunların en önemlilerinden bir tanesi gençlik merkezlerimiz. Ve bugün 3 olan gençlik merkezimiz inşallah bir yıl içinde tüm ilçelerimiz ve beldelerimizle birlikte 13 olacak ve Bingöl’ümüzde gençlik merkezi olmayan ilçemiz ve beldemiz kalmayacak. Biz sıradan bir parti değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya tüm vizyonuyla, hayat tarzıyla, gençlere bakışıyla, insancıl yönüyle örnek olan bir lider. Onun çizdiği yolda onun güçlü liderliğiyle önemli hedeflerimiz var. Bunlardan bir tanesi 2023, bir tanesi 2053 ve 2071. O yüzden çok çalışmamız lazım. Çok gayret etmemiz lazım”ifadelerini kullandı.

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