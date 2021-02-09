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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu Hesarek Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu

İHA

Bakan Kasapoğlu Hesarek Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bingöl’deki Hesarek Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu için kayak gösterisi yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bingöl’deki temaslarının ardından merkeze 34 kilometre mesafede bulunan ve devlet desteğiyle 2017 yılında tamamlanarak hizmete açılan 2500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu’nun ziyaretinde profesyonel kayakçılar tarafından Türk bayraklı kayak gösterisi yapıldı, ortaya renkli görüntüler çıktı. Kayak gösterisinin ardından gençlerle sohbet eden Kasapoğlu, daha sonra kar motoruna binerek pisti gezdi.
Bakan Kasapoğlu’na Vali Kadir Ekinci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan eşlik etti.

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