Bakan Kasapoğlu: Hiç kimsenin fitnesine, oyununa aldırış etmeyeceğiz

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bingöl ziyaretinde yaptığı açıklamasında birlik ve beraberlik masajı verdi, "Hiçbir zaman, hiç kimsenin fitnesine, oyununa aldırış etmeyeceğiz. Her zaman aramızdaki kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Birliğimizden beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz. Kardeşliğimizle, birliğimizle beraberliğimizle tüm oyunlara meydan okuduğumuz gibi, bundan sonra da önümüzde hiçbir engel Allah´ın izni ile var olamayacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Temasları kapsamında beraberindeki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ile birlikte Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ı makamlarında ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, AK Parti 6'ncı İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılarak, sporcularla bir araya geldi.

`HÜKÜMET OLARAK TÜM KADROLARIMIZLA MİLLETİMİZİN EMRİNDEYİZ´

Bakan Kasapoğlu, Karşıyaka Spor Salonu'nda Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhansporlu oyuncularına yaptığı ziyarette, kente yapılacak yatırımları anlattı. Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gençliğe değer veren felsefesiyle birlikte yatırım politikamızı her geçen gün güçlendiriyoruz ve çıtayı yükseltiyoruz. Bingöl'de bugün gerçekleştirdiğimiz toplantılar çerçevesinde aldığımız kararlardan birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bingöl´ümüzün bir spor şehri, marka şehir olması için, hem de gençlerimize spor imkanlarının arttırılması noktasında, 7 ilçemiz 3 beldemiz de dahil olmak üzere gençlik merkezi olmayan ilçemiz, beldemiz kalmayacak. Bingöl merkezini de gençlik merkezleri ile donatacağız. Gençlerimize spor, sanat, kültür, inovasyon çalışmaları noktasında bugüne kadar olduğu gibi, bu noktadaki desteklerimizi projelerimizle zenginleştireceğiz. Gerek merkez, gerek ilçelerde, köylerimize kadar valilik ve belediyelerimiz ile ortak çalışmalarla inşallah semt sahalarımızı da ayrı bir boyuta taşıyoruz. Basketbol sahalarımız da önem verdiğimiz projelerimizdendir. 10 bin pota projesi kapsamında, 100 tanesini Bingöl´e müjdelemek istiyorum. Bingöl ve ilçeleri pek çok branşta bu başarılara imza attı. Hükümet olarak tüm kadrolarımızla milletimizin emrindeyiz" dedi.

'TÜRKİYE DÜNYAYA BİR MESAJ VERİYOR'

Sporculara yaptığı ziyaretin ardından Bakan Kasapoğlu, AK Parti 6'ncı İl Gençlik Kolları Olağan Kongresi'ne katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'yi karanlığa götürmek isteyenlere güçlü mesajlar verdiğini ifaden Bakan Kasapoğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi:

"Türkiye, dünyaya bir mesaj veriyor. Ülkemizi istikrarsızlığa, karanlığa götürmek isteyenlere mesaj veriyor. Kanla, gözyaşıyla beslemek isteyenlere mesaj veriyor. Şanın, şerefin, şahsiyetin, kararlılığın, istikrarın, adaletin, kalkınmanın güçlü mesajını veriyor. Ülkemizin her alanda geldiği durum, ekonomisiyle, sağlığıyla, altyapısıyla, eğitimiyle ve tüm politikalarıyla, enerjisiyle apayrı bir duruma geldik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güçlü liderliğiyle dünyanın tüm kirli odaklarına karşı her zaman adaletten, merhametten, vicdandan yana olan dik duruşuyla güçlü bir mesaj vermiştir, vermeye de devam edecektir. Ülke, ekonomisi, sağlığı, altyapısı, eğitimi, enerjisi ve tüm politikalarıyla apayrı bir duruma geldi. Bu şehrin her sokağına, caddesine, beldesine hizmet götürmek bizim için onurdur. Havuzlarıyla, spor salonlarıyla. 19 yıldır destan yazdık. Bu destanı birlikte büyüteceğiz. Bu enerjiyi birlikte güçlendireceğiz. Bingöl'ün değerli evlatlarına helali hoş olsun. Ne tuzaklar kurarlarsa kursunlar ne oyunlar oynarlarsa oynasınlar ne tür operasyonlara girişirlerse girişsinler inşallah bu hak davada bugüne kadar olduğu gibi bir, beraber ve kardeşçe yürümeye devam edeceğiz. İnandığımız bu yolda her geçen gün bir adım ileri gideceğiz. Taş üstüne taş koyacağız, üreteceğiz, milletimiz için insanlık için çalışacağız. Hiçbir zaman, hiç kimsenin fitnesine, oyununa aldırış etmeyeceğiz. Her zaman aramızdaki kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Birliğimizden beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz. Kardeşliğimizle, birliğimizle beraberliğimizle tüm oyunlara meydan okuduğumuz gibi, bundan sonra da önümüzde hiçbir engel Allah´ın izni ile var olamayacak."

KAYAK MERKEZİNDE KAR MOTORU KULLANDI

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Dikme köyü sınırlarında bulunan Haserek Kayak Merkezi'nde Bingöl Kayak Kulübü sporcularıyla bir araya geldi. Kayak kıyafetlerini giyen Kasapoğlu, kar motoru kullandı. Bingöl Kayak Kulübü üyeleri tarafından Türk bayrağıyla sunulan gösteri beğeniyle izleyen Bakan Kasapoğlu, gösteri sunan sporcularla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.DHA-Politika Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz Önal

