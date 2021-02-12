Yamaç paraşütçüsünün teleferik teline takılıp, yere çakılması kamerada

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'deki Haserek Dağı'na yamaç paraşütüyle inen paraşütçü, kayak merkezinin teleferik tellerine takılıp, yere çakıldı. Paraşütçü, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, bu anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bingöl'de bulunan, 2 bin 500 rakımlı Haserek Dağı'na yamaç paraşütüyle iniş yapan ve ismi öğrenilemeyen paraşütçü, kayak merkezinin teleferik tellerine takılarak, yere çakıldı. Bu anlar, teleferikte bulunan kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-02-12 14:18:01



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