Bingöl Valisi Ekinci, Covid-19 aşısı oldu

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, devlet hastanesine giderek Koronavirüs ( Covid19) ile mücadele kapsamında aşı oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Covid19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışması devam ediyor. Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılamasının ile belirlenen yaş kriterlerindeki vatandaşların aşı çalışmaları da devam ederken, Vali Kadir Ekinci'de devlet hastanesine giderek Covid19 aşısını yaptırdı. Kent genelinde şimdiye kadar 6 bin 223 adet aşı yapıldığını belirten Vali Ekinci, “Bugün itibariyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 60 yaş ve üzeri eşlerinin aşılanmaları başlamıştır” dedi.

Vali Ekinci daha sonra aşı için sıralarını bekleyen vatandaşları görüşerek, aşının tüm insanlık için şifa olması dileklerini iletti.

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