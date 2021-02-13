Efeler Ligi: Bingöl Solhanspor: 3 - Sorgun Belediye: 2

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Axa Sigorta Efeler Ligi 27. hafta maçında Sorgun Belediye Voleybol Takımı'nı konuk eden Bingöl Solhanspor karşılaşmadan 32 galip ayrıldı.



Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

Bingöl Solhanspor: Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Serhat Uzun, Koray Sahin, Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Yiğit Onaylı, Erdem Yusuf, Hakan Polat, Kuklinski Pavel, Radzivon Miskevich, Burak Hazırol (L)

Sorgun Belediye: Yigit Yıldız, Hüseyin Koç, Umut Demir (L), Mesut Akman (L), Rolanda Cepeda Abreu, Lazar Cirovic, Burhan Zorluer, Rahmi Çağlar Aksoy, Ahmet Samet Baltacı, Berkant Hızarcı, Pavel Zakharov, Kadir Gürkan Uz, Danilo Pavlovic

Setler: 2520, 2025, 2519, 2521, 1510

Süre: 135 dakika (30, 28, 30, 27, 20)

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