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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karlıova’da sokak hayvanları için mamalık

İHA

Karlıova’da sokak hayvanları için mamalık

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sokak hayvanlarının yoğun olduğu alana mamalık bırakıldı.
Genç ilçesinde kurulan ‘Genç İçin Bir Saat’ derneği üyeleri, Karlıova ilçesindeki bazı öğretmenlerle iletişime geçerek sokak hayvanları için bir çalışma başlattı. İlçeye gelen grup ve öğretmenler, sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeye önceden hazırladıkları mamalığı bırakarak içini mama ile doldurdu.
Çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirten grup üyelerinden Anıl Korkut, “Karlıova ilçesinde bulunan öğretmen arkadaşlarla iletişime geçtik ve bir çalışma yapmak istedik ve ilçeye geldik. Daha önce bize bağışlanan mamalıklardan birini Karlıova ilçesine bıraktık. İlçede de benzer çalışmaların devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.

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