Bingöl’de 12 noktaya mamamatik yerleştirildi

Bingöl’de belediye ekipleri tarafından sokak hayvanlarının beslenmesi için 12 farklı noktaya mamamatik yerleştirildi.

Bingöl Belediyesi, sokakta yaşayan dilsiz dostlar çalışma yaptı.Hayvanların aç kalmasını önlemek ve çevreye zarar vermemesini sağlamak amacıyla park ve yeşil alanlar başta olmak üzere 12 noktaya mamamatik istasyonları yerleştirildi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan mamamatikler sayesinde sokakta yaşayan hayvanların beslenme ihtiyacının giderileceği belirtildi.

Açıklamada, “Bingöl Belediyesi olarak sokakta yaşayan dilsiz dostlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Belediyemiz bünyesinde bulunan Hayvan Bakımevimizde yüzlerce sokak hayvanının tedavi ve barınma ihtiyacını karşılarken, doğal ortamlarında yaşamlarını sürdüren can dostlarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde dilsiz dostlarımız için ilimizin farklı noktalarına düzenli olarak mama bırakıyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz Mamamatik uygulaması ile sokak hayvanlarımızın beslenme ihtiyacını karşılıyoruz. Vatandaşlarımız da bu mamamatikler sayesinde sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulunabileceklerdir. Vatandaşlarımızla elbirliğiyle Allah’ın dilsiz emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.