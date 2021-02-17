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'Yapamazsın' dediler, kurduğu kaz çiftliğinde taleplere yetişemiyor

DHA

'Yapamazsın' dediler, kurduğu kaz çiftliğinde taleplere yetişemiyor


Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde inşaat işçisi Vahdettin Abasiyün (55), birikimiyle kaz çiftliği kurdu. Taleplere yetişemeyen Abasiyün, "Bana `Yapamazsın, kim alır´ diyorlardı. Şu an taleplere yetişemiyorum. 15 bin yavru siparişi var. Destek olsaydı yurt dışına kadar ihracat yapabilirdim" dedi.
Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyü Vahkin mezrasında yaşayan, 2 çocuk babası, inşaat işçisi Vahdettin Abasiyün, işsiz kalınca birikimiyle iş kurmaya karar verdi. İnternette araştırma yapan Abasiyün, gördüğü kaz çiftliği işine merak sardı. Birikimi olan 300 bin TL'sini harcayan Abasiyün, köyünde bir kaz çiftliği kurdu. Kazları gören bazı köylülerin 'Yapamazsın, kim alır?' sözlerine aldırmadan işe devam eden Abasiyün, destek almadan kurduğu çiftlikte 550 kaz yetiştirmeye başladı. Kazlara olan talebe istediği ölçüde yetişemediğini söyleyen Abasiyün, desteklenmesi halinde yurt dışına ihracat yapabileceğini söyledi.
'İNŞALLAH BURADAKİ İNSANLARA DA FAYDAMIZ DOKUNUR'
Daha önce inşaat işlerinde çalıştığını dile getiren Abasiyün, "İnşaat işlerinden ayrılmak zorunda kaldım. İş başvurularında da bulundum ancak olumsuz yanıt aldım. Ne yapalım, diye düşünürken internette gördüğüm kaz yetiştiriciliği işine merak saldım. Arkadaşımın da desteğiyle çeşitli görüşmeler yaptım. Bu işin altından kalkar mıyız, kalkmaz mıyız; diye düşündük. Arkadaşım, eğer yapacağım yerde otluk yer varsa bu işten fayda görebileceğimi söyledi. Otluk yer de köyümde çokça bulunuyor. Burada yaylamız da var. Bu işi yapmaya karar verdim. İnşallah buradaki insanlara da faydamız dokunur. Onlara örnek oluruz ve onlar da bu işi yaparlar. Şu anda herkesin gözü kulağı üzerimizde. Bu bölgede kaz işletmeciliğini bir tek ben aldım. Başka kimse almadı. Biriktirdiğim 300 bin TL ile bu işe girdim. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinden ilk etapta 550 kaz getirdim. Her biri yıllık 50-60 yumurta yapıyor. 200´ü damızlık, 350'si de dişidir" diye konuştu.
'YUMURTA ÜRETİMİ YAPACAĞIZ'
Yumurta üretimi için de girişimlerde bulunduğunu anlatan Abasiyün, şöyle konuştu:
"Şu ana kadar masrafları hep kendi cebimden karşıladım. Bütün birikimimi, yatırımımı buraya yaptım. Kazlar için ahır yaptım. Şu ana kadar devlet desteği almadım. Bingöl´de kaz desteği bulunmuyor. Dolayısıyla hibe imkanlarından da yararlanamadım. İnşaatlarda çalışarak biriktirdiğim yaklaşık 300 bin TL'yi bu işe bağladım. Biz de bakacağız. İnşallah faydalı olur. Herkes bakar, herkes bu işi de yapar. Bize Bingöl´de destek vermelerini istiyoruz. Eğer bize yardımcı olurlarsa bu işin altından kalkarız. Şu an 15 bin tane sipariş var. 15 bin yavru kaz siparişi geldi ancak yapamıyoruz. Destek olsaydı, bu talebe yetişmem daha kolay olurdu. Talep çok. Yumurta, yavru, kaz talepleri var. İsteyen çok, ancak destek yok. Köye kaz getirdiğim zaman köylüler bana `Kim kaz alır senden´ diyordu. `Kime vereceksin, kime satacaksın´ diyorlardı. Bana inanmamışlardı. `Bu iş olmaz´ diyorlardı. Şimdi eğer destek olursa talepler daha çok olur. Yardımcı olunursa yurt dışına kadar da ihraç edebilirim. Burada da çevredeki insanlar bu işe yönelir. Allah nasip ederse 2 ay sonra kuluçka makinesine de yumurtaları koymaya başlayacağız. Yavru üretimine de, yumurta üretimine de başlayacağız."DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2021-02-17 09:17:06

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