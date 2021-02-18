Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı



Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelere bağlı 281 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Elazığ-Kovancılar yolunda da yoğun kar yağışı nedeniyle sebze yüklü TIR devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası, kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-02-18 12:55:14



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