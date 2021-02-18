Bingöl'deki 'Eren-4 Operasyonu'nda 150 kilo esrar ve silahlar ele geçirildi

13 şehidin katili işte o alçak!

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Eren-4 Operasyonu'nda, 150 kilo esrar ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Eren-4 Operasyonu' sürdürülüyor. Operasyon kapsamında, 4 farklı noktada arama gerçekleştirildi. Aramalarda 150 kilo esrar ile 5 uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 1180 fişek, 11 anti tank roketatar mühimmatı, 5 anti personel roketatar mühimmatı, 13 savunma tipi el bombası, 1 silah üstü gece görüş dürbünü, 1 gündüz görüş dürbünü, silahlara ait şarjör ve malzemeler ele geçirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-02-18 14:25:38



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