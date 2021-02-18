Karlıova’da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 2 gündür yoğun şekilde yağan karın kalınlığı yer yer 1 metreye yaklaştı.

Birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı etkili oldu. Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi olan Karlıova’da ise iki gündür devam eden yoğun kar yağışı sonucu kar kalınlığı yer yer 1 metreye yaklaştı. Evlerin büyük bir bölümünün kar altında kaldığı ilçede çileli hayat başladı. Kar yağışının Bingöl ve çevresinde etkisini sürdüreceğini bildiren meteoroloji de tedbirli olunması konusunda uyardı. İlçe merkezinde belediye ekipleri ve vatandaşlar ev ve iş yerlerinin çevresinde karla mücadele etmeye başladı.

İlçe sakinlerinden Erkan Değirmenci, “Karlıova’da iki gündür yoğun kar yağışı devam ediyor. Bu sene yaklaşık 1 metre kar yağdı. Bazı noktalardaki müstakil evlerin çatılarına kadar kar birikintisi oldu. 2 gün daha kar yağışı devam edecek. Yollarda da buzlanma bayağı var, Allah herkese yardım etsin” dedi.

Pencerelerin kapanmaması için sürekli kar temizliği yaptığını belirten İlhan Turhan, “Kar yağışı durmaksızın devam ediyor. Çatılarda biriken kar aşağı düşüyor. Biz de camların önünün kapanmaması için sürekli yağan karı atmak zorunda kalıyoruz. Önceden yağan karla birlikte yerde 1,5 metre kar var. O yüzden de sürekli temizlemek zorunda kalıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.