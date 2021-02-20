95 kuzusu öldü, 'Yanlış şurup verildi' dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

95 kuzusu öldü, 'Yanlış şurup verildi' dedi

DHA

95 kuzusu öldü, 'Yanlış şurup verildi' dedi


Serkan BİNGÖL/ KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi Kargapazarı köyünde besicilik yapan Cengiz Aral'ın 95 kuzusu, iddiaya göre, yanlış verilen şurup nedeniyle bir gecede öldü. Hayvanlarının gelişimi için veterinerin kendisine kuzu şurubu yerine koyun şurubu verdiğini öne süren Aral, "Koyunlarımın hepsi doğurmuştu, 100 kuzum vardı. Maalesef 95'i öldü. Bütün emeklerim heba oldu. Destek bekliyorum" dedi.
Karlıova ilçesine bağlı Kargapazarı köyünde besicilikle geçimini sağlayan Cengiz Aral'ın bir süre önce 100 kuzusu doğdu. Aral, kuzularının gelişimine katkısı olsun, diye veterinerden şurup istedi. Aral'ın iddiasına göre, veteriner, kuzu şurubu yerine yanlışlıkla koyun şurubu verdi. Bu şurubu kuzularına verdikten sonra eve giden Aral, sabah ahıra geldiğinde 95'inin telef olduğunu gördü. Kuzularından 5'i kalan Aral, 1 yıllık emeğinin heba olduğunu söyledi.
Zor durumda olduğunu ve destek beklediğini dile getiren Cengiz Aral, "Kuzularımın gelişimi için veterinerden şurup istedim. O da yanlışlıkla bana koyun şurubu verdi. Ben de bunları kuzularıma verdim. Sabah geldiğimde kuzuların hepsinin telef olduğunu gördüm. Birkaç tanesini kestim, geri kalanlar da telef oldu. Koyunlarımın hepsi doğurmuştu ve 100 kuzum vardı. Maalesef 95'i telef oldu geri 5'i kaldı. Bütün emeklerim heba oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL, Aziz ÖNAL
2021-02-20 08:24:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöllü kadınlar hem sanat öğreniyor hem de ev ekonomisine katkı sunuyor
YEREL HABERLER Bingöllü kadınlar hem sanat öğreniyor hem de ev ...
Karlıova’da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı
YEREL HABERLER Karlıova’da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı
Bingöl Valisi Ekinci’den ev ziyaretleri
YEREL HABERLER Bingöl Valisi Ekinci’den ev ziyaretleri
Bingöl'deki 'Eren-4 Operasyonu'nda 150 kilo esrar ve silahlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl'deki 'Eren-4 Operasyonu'nda 150 kilo esrar ve ...
Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı
Bingöl’de Eren-4 Operasyonu'nda silahlar, mühimmat ve 150 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl’de Eren-4 Operasyonu'nda silahlar, mühimmat ve ...
Bingöl'de yüz yüze eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Bingöl'de yüz yüze eğitime kar engeli
Bingöl kara teslim oldu, 262 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bingöl kara teslim oldu, 262 köy yolu ulaşıma kapandı