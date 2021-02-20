Bingöl’de aracın çarptığı kurt, tedavi altına alındı

Bingöl’de karayolunda aracın çarpması sonucu yaralanan kurt ilk tedavisi yapılarak sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce Genç karayolunda bir aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, Genç İçin Bir Saat Derneğinin girişimleri ile Bingöl Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne ve oradan da Bingöl Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilip tedaviye alındı. Burada tedavisine başlanan kurdun, ayaklarında ve kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. Yapılan tedavinin ardından yaralı kurt, Kars Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Yaralı kurdun tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağını belirten Dernek üyesi Aydın Tutkal, “Aldığımız bir ihbarla Bingöl Genç Karayolu üzerinde araç çarpması sonucu yaralanan bir kurdun olduğunu öğrendik. Olay yerine gittik ve yaralı kurdun yol üstünde yattığını gördük. Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarmayı aradık. Yol güvenliğini sağladıktan sonra yaralı kurdu Bingöl Geçici Hayvan Bakımevine nakil ettik. Burada kırık bacağı sarıldı, vücudunda açık yaralar vardı onlar da dikildi. Kaburgalarının kırık olması nedeniyle Kars’a sevk edildi. Tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacak” dedi.

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