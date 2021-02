Vaka sayısı en çok düşen 5 il arasındaki Bingöl'de 'kış' etkisi

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın vaka sayısının nüfusa oranla en çok azaldığı ilk 5 il arasında gösterdiği Bingöl´de, 1 Mart'ta hayata geçirilecek normalleşme takviminde yer alma beklentisi artarken, Bingöl Çevre Derneği (BİNÇEVDER) Başkanı Cuma Karaaslan, düşüşteki en önemli etkenin çetin kış şartları olduğunu belirtti. Karaaslan, "Kış koşullarında insanlarımız içeriden çıkmaya meyilli değil. Daha önceki vaka artışlarının sebebi yaz aylarında piknik alanları ve parklarda çok fazla yoğunluk olmasıydı. Malum bu kış döneminde piknik ve park alanlarında kimse olmadığı için bu durum vakaların azalmasına neden oldu. Kahveler kapalı olduğu için de esnaf dışında dışarıda çok fazla insan olmuyor. Alınan sıkı tedbirlerle birlikte vatandaş da bu işi ciddiye aldı" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın il bazında açıkladığı haftalık tabloda Bingöl, her 100 bin kişide 26,66 kişiyle nüfusa oranla vaka sayısı en çok düşen ilk 5 il arasında yer aldı. Bu verilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu, il bazlı normalleşme takviminin 1 Mart´ta hayata geçirileceği açıklandı. Vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle de kentte normalleşme beklentisi arttı. BİNÇEVDER Başkanı Cuma Karaaslan, düşüşteki en önemli etkenin çetin kış şartları olduğunu belirterek, "Yaz ayları malum düğün sezonuydu. İnsanlarımız taziye geleneğine çok bağlı oldukları için büyük önem veriyorlardı. Gitmemezlik etmiyorlardı. Gitmeseler sanki çok büyük bir ayıp olacak, çok büyük hata işlemişler gibi düşünürlerdi. Bu süreç içerisinde hemen hemen her aileden birer, ikişer vaka çıkınca vatandaşlar bu işin çok ciddi olduğunu anladı. Tedbirler ve denetimlerle vatandaşımız da daha dikkatli olmaya başladı" diye konuştu.

'KIŞ KOŞULLARINDA İNSANLARIMIZ DIŞARI ÇIKMAYA MEYİLLİ DEĞİL'

Kış koşullarında insanların dışarı çıkmaya meyilli olmadığını ve kahvelerin de kapalı olduğunu hatırlatan Karaaslan, "Daha önceki vaka artışlarının sebebi yaz aylarında piknik alanları ve parklarda çok fazla yoğunluk olmasıydı. Malum bu kış döneminde piknik ve park alanlarında kimse olmadığı için bu durum vakaların azalmasına neden oldu. Kahveler kapalı olduğu için de esnaf dışında dışarıda çok fazla insan olmuyor. Alınan sıkı tedbirlerle birlikte vatandaş da bu işi ciddiye aldı. Sanırım düşüş de bundan oldu. Vatandaşlarımızın bu işi ciddiye aldığını gördüm. Her aileden bir veya birden fazla akrabaları koronavirüse yakalandığı için, rahat olmayan bu süreci göze almayıp, kurallara devam ettiklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

