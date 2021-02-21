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Bingöl’de vaka sayısı 70’e kadar geriledi, kısıtlamalar esneyebilir İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu: “Risksiz alana girmemizle beraber kısıtlamaların kaldırılması söz konusu olabilir” “280 bin nüfuslu şehrimizde 70 vaka sayısına tekabül ediyor” “Bingöl’ümüzde vaka sayısında yüzde 26 gibi bir düşüş yaşandı”

İHA

Bingöl’de vaka sayısı 70’e kadar geriledi, kısıtlamalar esneyebilir İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu: “Risksiz alana girmemizle beraber kısıtlamaların kaldırılması söz konusu olabilir” “280 bin nüfuslu şehrimizde 70 vaka sayısına tekabül ediyor” “Bingöl’ümüzde vaka sayısında yüzde 26 gibi bir düşüş yaşandı”

Ülke genelinde vaka sayısı en çok düşen iller arasında yer alan Bingöl’de, filyasyon ekiplerinin çalışmasıyla vaka sayısı 70’lere kadar düştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında son bir hafta içerisinde 100 bin nüfusta görülen korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasına göre bir haftada vaka sayısı en çok artan iller arasında Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale yer aldı. Vaka artış hızı düşüşte olan 5 il ise, Bitlis, Mardin, Kastamonu, Bingöl ve Yalova oldu. 280 bin nüfusa sahip olan Bingöl’de vaka artış hızının düşmesi kentte sevinçle karşılandı. Bingöl’de 814 Şubat tarihleri arasında 70 vaka görüldüğünü aktaran İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, düşüşün nedeninin filyasyon ekiplerinin titiz çalışması sonucu ortaya çıktığını ifade etti.
Kentin vaka durumu hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Gündoğdu, “Bakanımızın açıklamış olduğu 814 Şubat Türkiye geneli 100 bin nüfusa düşen Bingöl’ümüzde 26,81’lik bir veri açıklanmıştı. Bu da aşağı yukarı 280 binlik nüfuslu şehrimizde 70 vaka sayısına tekabül ediyor. Yaptığımız ve devam eden çalışmalar neticesinde yine bakanımızın açıklamış olduğu verilerde Bingöl’ümüzde vaka sayısında yüzde 26 gibi bir düşüş yaşandı. Amacımız tabi bu oranları daha da düşürerek özellikle Türkiye’deki en risksiz şehirler arasına girmek ve vaka sayımızı sıfıra düşürmek. Şüphesiz son 1 yıldır özellikle sağlık çalışanlarımızın sahada yürüttüğü çalışmalar büyük önem arz etmekte. Filyasyon ekiplerimizin özellikle her bir vakaya ayrı ayrı titizlikle yaklaşması, her bir vakanın tespit edilmesi, bütün temaslıların çok güzel bir şekilde sorgulanıp tespit
edilerek numunelerin alınması ve bu numunelerin en hızlı şekilde laboratuvara ulaşması büyük önem arz etmekteydi” dedi.

“Risksiz alana girmemizle beraber kısıtlamaların kaldırılması söz konusu olabilir”
Vaka sayılarında düşüşün devam etmesi durumunda kısıtlamaların da kalkabileceğini aktaran Gündoğdu, “Özellikle bölgemizde son iki haftadır görülen kar yağışına rağmen filyasyon ekiplerinin sürdürmüş olduğu çalışmalar ve zamanla yarışmaları, en uzak köylere kadar gidip kişilerin izole edilmesi, temaslarından numune alınması noktasında göstermiş oldukları gayret sonucunda bu sonuçlara ulaştık. Temennimiz bundan sonra da daha iyi sonuçlara ulaşıp, ilimizin en risksiz iller arasına girmesi ve bu hastalığa bağlı ölümlerin olmamasıdır. Yine bu açıklanan sonuçların sağlık çalışanlarının motivasyonunu arttıracağını düşünüyoruz. İlerleyen günlerde belirlenen takvim çerçevesinde risksiz alana girmemizle beraber kısıtlamaların kaldırılması söz konusu olabilir. Bu noktada yine bütün vatandaşlarımızın tedbirlere riayet etmesi ve olası bir vaka sayısının artışının önüne geçmemiz çok önemli. Sonuç itibarıyla bulaşıcı bir hastalık ile olan mücadelemiz devam etmekte. Bu mücadelenin de tüm kurallara riayet edilerek ve en ufak bir esneme olmayacak şekilde başarıya ulaşması söz konusu. Bütün vatandaşlarımızdan isteğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına her zaman uymalarıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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