Karlıova -22’yi gördü, buz sarkıtları oluştu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde sıcaklık geceleri 22’ye düştü. Soğuk hava nedeniyle oluşan buz sarkıtları da belediye ekiplerince kontrollü bir şekilde kırılarak temizlendi.

Bingöl’de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Karlıova ilçesinde gündüz sıfırın altında 9, akşam ise 22 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle ilçedeki çeşmeler donarken çatılarda da buz sarkıtları oluştu. Çatılarda oluşan tehlikeli buz sarkıtlarının herhangi bir olumsuz duruma sebebiyet vermemesi için çalışma başlatan Karlıova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kontrollü bir şekilde kırarak temizledi.

İlçede çalışmaların devam ettiğini belirten itfaiye eri Ahmet Kanat, “Karlıova’da birkaç gündür hava soğukluğu eksi 22 dereceyi buldu. Çatılarda oluşan buzların vatandaşlara zarar vermesi için hepsini temizledik. Çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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