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Koronavirüsle mücadele edilen hastaneyi ücretsiz boyadılar

DHA

Koronavirüsle mücadele edilen hastaneyi ücretsiz boyadılar


Serkan BİNGÖL/ KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova İlçe Devlet Hastanesi'nin boyatılacağını öğrenen Diyarbakırlı 2 usta, hastane yönetimiyle iletişime geçerek, binayı ücretsiz boyamak istediklerini söyledi. Bu teklife olumlu yanıt alan ustalar, yaklaşık 1 ayda hastane binasını ücret almadan boyadı. Boya ustası Ozan Güzel, "Sağlık çalışanları bizler için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Biz de onlar için bir ay çalıştık, bu da bir nebze de olsa bizi mutlu etti" dedi.
Diyarbakırlı boya ustası Ozan Güzel, Bingöl'ün Karlıova İlçe Devlet Hastanesi'nde çalışan kardeşi Oktay Güzel'le telefonda görüşürken, 4 katlı ve 50 yataklı hastanenin boyatılacağını öğrendi. Güzel, koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının daha güzel bir ortamda çalışmalarına destek olmak amacıyla, yönetimle irtibata geçerek hastaneyi ücretsiz boyama teklifinde bulundu. Hastane yönetiminden olumlu yanıt alan Güzel, boya ustası arkadaşı Esat Güngör'le Karlıova ilçesine geldi. Güzel ve Güngör, yaklaşık 1 ayda 4 katlı ve 50 yataklı hastaneyi komple boyadı. 
'BİZİM İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR, BİZ DE ONLAR İÇİN 1 AY ÇALIŞTIK'
Karlıova Devlet Hastanesi'nde çalışan Oktay Güzel'le telefonda konuştukları sırada hastanenin boyanacağını öğrendiğini ve aklına ücretsiz boyama fikrinin geldiğini ifade eden güzel, "Hastaneyi sağlık personellerine destek vermek için ücretsiz olarak boyatacağımızı söyledik. Hastane yetkilisi Mehmet Emin Kurtaran'ı aradım. Bu teklifimiz karşısında mutlu olduğunu ifade etti. Zaman kaybetmeden hemen Karlıova ilçesine gelerek işe başladık. Yaklaşık 1 ay içerisinde arkadaşım Esat Güngör ile birlikte hastanenin tamamını boyadık. Sağlık çalışanları bizler için gece gündüz demeden çalışıyorlar, biz de onlar için 1 ay çalıştık. Bu da bir nebze de olsa bizi mutlu etti" diye konuştu.
'SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK GURUR DUYUYORUZ'
Hastane Başhekimi Zehra Bingöl, böyle bir dayanışma karşısında mutlu olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:
"Hastanemizi boyatmaya karar aldığımızda sağlık çalışanlarımızdan Oktay Güzel, bu kararımızı kardeşlerine haber vermiş. Onlar da sağ olsunlar bizi arayarak hastanenin tamamını ücretsiz olarak boyamak istediklerini söyleyince mutlu olduk. Böylesine duyarlı vatandaşlarımız karşısında, sağlık çalışanları olarak gurur duyuyoruz."
DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL
2021-02-23 08:39:40

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