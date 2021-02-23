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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de kapalı köy yolu kalmadı

İHA

Bingöl’de kapalı köy yolu kalmadı

Bingöl’de etkili kar nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı, mezralarda ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Bingöl genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışıyla beraber 281 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kapanan köy yollarının ardından valilik koordinesindeki İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 101 personel, 2 kar savurma rotatif aracı, 19 greyder, 5 dozer, 23 kepçe, 3 kar küreme aracıyla birlikte çalışma başlattı. Yoğun geçen mesainin ardından 281 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.
Öteyandan ekiplerin köylere bağlı mezralarda çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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