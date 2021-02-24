11 yıl ömür biçilen oğlu Arda için 1 metrelik bebek arabası istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

11 yıl ömür biçilen oğlu Arda için 1 metrelik bebek arabası istiyor

DHA

11 yıl ömür biçilen oğlu Arda için 1 metrelik bebek arabası istiyor


Aziz ÖNAL/ GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'de yaşayan Abdullah Ortak, halk arasında 'balık pulu' olarak da bilinen iktiyozis hastalığı ve orta bilişsel gelişmede gecikme tanısı koyulan 9 yaşındaki oğlu Arda için doktorların 1011 yıl ömür biçtiğini söyledi. Aynı hastalıktan daha önce de bir çocuklarını kaybettiklerini anlatan Ortak, oğlunun son günlerinde mutlu olmasını istediğini belirterek, "Doktorun dediğine göre pek ömrü kalmamış. Hayatta tek mutlu olduğu şey, kapının dışında vakit geçirmek. Tekerlekli veya akülü sandalyeyi, belini doğrultamadığı için kullanamıyoruz. Ona içine girebileceği, 1 metrelik alanı olan bebek arabası lazım" dedi.
Genç ilçesinde yaşayan Abdullah ve Nihal Ortak çiftinin 2004 yılında doğan ikinci çocukları Bilal, beyin ve beyincik arasında gelişen yağ bezesi nedeniyle 2010'da hayatını kaybetti. Çift, 2012'de dünyaya gelen oğulları Arda'da da benzer hastalık belirtileri görünce hastaneye başvurdu. Ortak çifti, halk arasında 'balık pulu' da denilen iktiyozis hastalığı ile orta bilişsel gelişmede gecikme teşhisi koyulan, beyin ve beyincik arasında gelişen yağ bezesi nedeniyle doktorların '1011 yıl yaşar' dediği Arda'yı İstanbul'a götürdü. Orada sonuç alamayan Abdullah Ortak, işi de bırakıp, oğluyla ilgilenmeye başladı. Belini doğrultamadığı için akülü ya da tekerlekli sandalyeye bindiremediği oğlunu kucağına alarak dışarı çıkaran Ortak, son günlerini yaşadığını söylediği çocuğunu mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Oğlunun dışarı çıkmayı çok sevdiğini anlatan Ortak, gezdirmek için piyasada bulunmayan ve 1 metrelik alanı kaplayan bebek arabasına ihtiyaç duyduğunu söyledi. 
'ARABASI OLMADIĞI İÇİN ÇIKARAMIYORUZ'
Arda'nın dışarıda gezmeyi çok sevdiğini ancak uygun bebek arabası alacak imkanı olmadığı için bunu gerçekleştiremediğini belirten Abdullah Ortak, "Arda, 9 yıldır yatalak. Arda'nın bebek arabası ihtiyacı var. Piyasadakiler ona uygun değil özel olması gerekiyor. Tekerlekli veya akülü sandalyeyi de belini doğrultamadığı için kullanamıyoruz. Ona, içine girebileceği, 1 metrelik alanı olan bebek arabası lazım. Hayırseverlerden Arda'nın rahatça dışarı çıkabilmesi için araba istiyoruz. Dışarı çıkmayı çok seviyor. Tek mutlu olduğu şey, kapının önünde vakit geçirmek. Ne zaman `Hadi battaniyeni alalım, dışarı gidiyoruz´ desek gülüyor ve aşırı seviniyor. Hayatta tek mutlu olduğu şey budur. Ben de 3 yıldır çalışmadığım için alamıyorum" diye konuştu. 
'KARDEŞİNİ DE AYNI HASTALIKTAN KAYBETTİK'
Arda'dan önce doğan kardeşi Bilal'i de aynı hastalıktan kaybettiklerini anlatan Ortak, "Ben İstanbul'da inşaat işçiliği yapıyordum. Arda doğmadan önce aynı hastalıktan dolayı kaybettiğimiz kardeşi Bilal vardı. Onu da ben İstanbul´da çalışırken kaybettik. Uçak bileti bulamadığım için cenazesine bile yetişemedim. Kardeşi Bilal aynı hastalık ile doğmuştu ve onu, çalışmak zorunda kalıp moral veremediğim için 6 yaşında kaybettik. Arda ile hep yakından ilgilendim ve işimden ayrıldım. Şu an 9 yaşında. Arda'nın moralinin hep iyi olması gerekiyor. Ben çarşıya dahi gitsem evde üzülüyor. Bana çok düşkün. Ben de işimi bırakıp, sürekli onunla ilgilendim. Arda oyunu çok seviyor, yanında sürekli beni istiyor. Tek kalmak hiç istemiyor. Tek de bırakamıyoruz. Ya annesi ya kardeşi ya da ben sürekli yanındayız. Tek bırakamadığım için de bir yerde çalışamıyorum. Çalışamadığım için de maddi olarak Arda'ya bakmakta güçlük çekiyorum" dedi. 
'DOKTORLAR, 1011 YIL YAŞAR, DİYOR'
Doktorların kendilerine Arda'nın en fazla 1011 yaşayabileceğini söylediğini aktaran Abdullah Ortak, "Beyin ve beyincik arasında bir yağ bezesi gelişmiş. Ondan dolayı hareketsiz. Yüzde 100 engelli raporu var. Fiziksel ve zihinsel engellidir. Konuşamıyor, hareket edemiyor. Her şeyi de anlıyor. İstanbul'a 5 yıl götürüp, getirdik, tedavi gördü. Doktorlar buna çare bulamadıklarını söylüyor. Teşhis dahi koyulamadı. 'Biz bu çocuğa bir şey yapamayız' dediler. Aynı zamanda deri hastalığı olan iktiyozis rahatsızlığı da olduğu için sürekli krem sürüyoruz, Her gün duş aldırıyoruz. 'Yaşam süresi 1011 yıl arası' dediler. Göz kayması ve yutkunmada sıkıntı olur, dediler. Bunların ikisi de şu an Arda'da mevcut. En sonunda iç organları bitecek ve vefat edecek, dediler. Doktorun dediğine göre pek bir ömrü kalmamış" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-02-24 08:29:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de kapalı köy yolu kalmadı
YEREL HABERLER Bingöl’de kapalı köy yolu kalmadı
Koronavirüsle mücadele edilen hastaneyi ücretsiz boyadılar
YEREL HABERLER Koronavirüsle mücadele edilen hastaneyi ücretsiz ...
Karlıova -22’yi gördü, buz sarkıtları oluştu
YEREL HABERLER Karlıova -22’yi gördü, buz sarkıtları oluştu
1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
YEREL HABERLER 1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik ...