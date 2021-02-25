Bingöl Karlıova'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 12.48'de meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Karlıova

2021-02-25 13:03:34



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