Bingöl’de 4.1 büyüklüğünde deprem

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 41. büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.48 sıralarında merkez üssü Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinli 6.96 kilometre olarak bildirildi.

Öte yandan, depremin kent merkezinde de hissedildiği ancak şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği aktarıldı.

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