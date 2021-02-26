Bingöl’de ‘Afet Farkındalık Eğitimleri'

Bingöl’de İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından mahalle ve kurumlarda 'Afet Farkındalık Eğitimleri' verilmeye devam ediyor.

AFAD Başkanlığı’nca 2021’in ‘Eğitim’ yılı olarak ilan edilmesiyle, Bingöl’de de Afet Farkındalık Eğitimlerin aralıksız bir şekilde devam ettiği aktarıldı. Valilik koordinesinde kent genelindeki mahalle ve kurumlarda, AFAD İl Müdürlüğü’nde görevli personel tarafından eğitimler sürüyor. Bu kapsamda Karlıova Devlet Hastanesi ve merkez Selahattini Eyyubi Mahallesinde eğitim veren personeller, afetsellik boyutu, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken temel kurallar hakkında sunum yapıp çeşitli bilgiler verildi.

Eğitimlerde temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilirken, eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

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