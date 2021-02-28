Karlıova'da silikozis hastalığından 26'ncı ölüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karlıova'da silikozis hastalığından 26'ncı ölüm

DHA

Karlıova'da silikozis hastalığından 26'ncı ölüm


Serkan BİNGÖLAziz ÖNAL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)İSTANBUL'da, kot taşlama işçiliği yaparken silikozis hastalığına yakalanan Ercan Akyürek (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Silikozis hastalığı nedeniyle Bingöl'ün Karlıova ilçesinden ölenlerin sayısı 26'ya Türkiye genelinde ise 74'e yükseldi.
İstanbul'da, 19902000´li yılları arasında 'merdiven altı' diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra silikozis denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilerden Ercan Akyürek, tedavi gördüğü Bingöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Akyürek'in de ölümüyle, silikozis hastalığından Bingöl'ün Karlıova ilçesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya, Türkiye genelinde ise 74'e yükseldi. 7 yıl önce de aynı hastalıktan kardeşi Emrah'ı da kaybeden Ercan Akyürek'in cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde toprağa verildi.
70 SİLİKOZİS HASTASI VAR
Taşlıçay köyünde 70'e yakın silikozis hastasının olduğunu ifade eden köy muhtarı Fikret Oral, "Yıllardır köy halkı olarak bu hastalıkla mücadele ediyoruz. 1990'lı yıllarda ailelerini geçindirmek için bu atölyelerde çalışan gençlerimiz bu hastalığa yakalandı. Köyümüzde 70 silikozis hastası var ve birçoğu solunum makinesinden destek alıyor. Kış aylarında yollarımız kapandığı zaman en azında sağlık ocağında tedavi olabilsinler" dedi. 
 DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Serkan BİNGÖL
2021-02-28 13:03:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Komutanı Çetin’den Bingöl’e ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Komutanı Çetin’den ...
Vaka sayısı azalan 10 kentten Bingöl'de esnaf, 1 Mart'ı bekliyor
YEREL HABERLER Vaka sayısı azalan 10 kentten Bingöl'de esnaf, 1 ...
Bingöl’de ‘Afet Farkındalık Eğitimleri'
YEREL HABERLER Bingöl’de ‘Afet Farkındalık Eğitimleri'
Vaka oranının her hafta azaldığı Bingöl'de, sağlık ekiplerinin 'aşı' mesaisi
YEREL HABERLER Vaka oranının her hafta azaldığı Bingöl'de, sağlık ...