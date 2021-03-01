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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karlıova’da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı

İHA

Karlıova’da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bahar havası yerini kar yağışına bıraktı, ilçe tamamen beyaza büründü.
Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de yaklaşık bir hafta bahar havası etkili oldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisini gösterdiği kentin yüksek rakımlı ilçesi Karlıova'da kar yağışı etkili oldu. Yılın 56 ayını kar altında geçiren Karlıova ilçesi, yağışla birlikte yeniden beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.Yeni güne karla uyanan ilçedeki esnaf ise kürek yardımıyla işyerini önünü temizledi.
İlçe esnaflarından Ali Bulki, “Bir haftadır Karlıova’da yaz havası vardı. Bu sabah 1 Mart’a kar ve rüzgarla uyandık, inşallah bu son olur” dedi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi ise, Bingöl için aralık yağmur yüksek kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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