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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 Mart onun günü, boyacılıkla kazandı, bir doktor ve bir öğretmen yetiştirdi

İHA

1 Mart onun günü, boyacılıkla kazandı, bir doktor ve bir öğretmen yetiştirdi

Bingöl’de 20 yıl önce 1 Mart tarihini ‘Dünya Boyacılar Günü’ ilan edip, tek başına kutlayan 52 yaşındaki ayakkabı boyacısı Doğan Dölçek, 1 metrekarelik dükkanından elde ettiği kazançla 2 çocuğunu okutup, doktor öğretmen olmalarını sağladı.
Kentte 10 yaşındayken ayakkabı boyacılığına başlayan Doğan Dölçek (52), 42 yıldır bu mesleği icra ediyor. Yenişehir Mahallesi Hükümet Caddesinde kendisine tahsis edilen kulübede ayakkabı boyacılığı yapan Dölçek, 2001 yılında 1 Mart’ı kendisi ‘ Dünya Boyacılar Günü’ ilan etti. Her yıl 1 Mart’ı kendi başına kutlayan Dölçek, 1 metrekarelik büfesinden elde ettiği kazançla iki çocuğunu okuttu. Çocuklarından biri doktor, 1'i ise öğretmen oldu. Her gün işe tıraşlı ve kravatlı gelen Dölçek, giyimiyle de örnek oluyor.
Hastalığına rağmen iki çocuğunu büyütüp meslek sahibi yaptığını söyleyen Dölçek, “Dünya boyacılar gününü 1 Mart 2001 yılında ilan ettim ve o günden bu yana 1 Mart tarihini Dünya boyacılar günü olarak kutluyorum. Ömrüm bu meslekte gitti. 10 yaşından bu yana ayakkabı boyacılığı mesleğini yapıyorum. Uzun yıllardır epilepsi hastası olmama rağmen bu halimle 2 çocuk büyüttüm ve meslek sahibi oldular çok şükür. Bir çocuğum doktor diğeri ise öğretmen oldu. Kendime 1 Mart tarihini dünya boyacılar günü olarak kutluyorum. Her günde bıkmadan usanmadan bu mesleğimi yapıyorum. Mesleğime bir devlet memuru ve amiri gibi geliyorum. Kıyafetlerimi giyip görevimi yapıyorum” dedi.

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