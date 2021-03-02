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Düşük riskli Bingöl’de “Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci” başladı

İHA

Düşük riskli Bingöl’de “Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci” başladı

Koronavirüs (Covid19) risk değerlendirme haritasında mavi kategoride yer alarak düşük risk iller arasına giren Bingöl'de normalleşme süreci ile uzun süredir kapalı olan esnaflar kapılarını açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci” kararlarını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine risk gruplarına göre alınacak tedbirlere ilişkin genelge gönderdi.Genelge kapsamında düşük risk grubunda yer alan Bingöl’de esnaflar, saat 07.00 itibariyle dükkanlarını açmaya başladı. Hem genel hazırlık hem de müşteri bekleyen esnaf, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda dikkat istedi.
Pandemi nedeniyle uzun zamandır kapalı oldukların belirten işletmecilerden Aydın Tezel,"1 senedir ülkemizin ve bütün dünyanın içinde bulunduğu bu pandemiden dolayı malumunuz birçok işyerinin kapalı olduğu bir dönemdi. Pandemi çok büyük sıkıntılar yaşandı ama devletimiz bu süreç içinde bizleri unutmadı. Bizlere verilen yardımlardan dolay teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra açtık işyerimizi. Yüzde 50 kapasiteli çalışma düzeni aldık. İnşallah bu hastalık bitecek ve kurtulmuş olacağız” dedi.
Bu başarıdan dolayı sağlıkçılara teşekkür eden Hikmet Satık ise “Kısıtlamalar kalktı ve artık oturabileceğimiz bir ortam oluştu. Kafelerde, lokantalarda, kahvehanelerde. Mutluyuz. Bütün sağlıkçıları ve yetkilere teşekkür ederiz. İnşallah bu pandemi biter daha da mutlu oluruz” diye konuştu.

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