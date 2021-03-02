Bingöl'de aranan 139 şahıs yakalandı

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Bingöl’de 4 ile 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şahsında yer aldığı 139 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz ay haklarında arama kararı bulunan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 139 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden M.A'nın istismardan 15 yıl, F.B., B.G'nin hırsızlıktan 5 yıl, M.A'nın yağma suçundan 6 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden D.B., H.İ., K.O.T. , Ş.C., M.Ç., H.K., E.Y., T.N.,S.B ve M.Y'nin ise 4 ile 5 yıl arasında cezası olduğu bildirildi.

Öteyandan kayıp 6 şahsında bulunarak yakınlarına teslim edildiği belirtildi.

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