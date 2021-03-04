Vali, Bingöllü yapar dedi, "Beyaz" kategori vurgusu yaptı

Koronavirüs (Covid19) ile mücadele de mavi grupta yer alan Bingöl’de denetimlere katılan Vali Kadir Ekinci, "Bingöl’ü mavi değil ama olmayan kategori onu da Bingöllü kardeşlerimiz gerçekleştirir ve beyaz kategoriye el birliğiyle geçiş yaparız” dedi.

Korona virüs salgınıyla mücadelede yeni dönemin adımları 1 Mart'tan itibaren başladı. Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu kriterlere göre ülke genelinde iller risk seviyesine göre ayrıldı. Düşük riskli iller grubunda yer alan Bingöl’de “Dinamik Denetim Modeli” kapsamında bin 70 kişilik ekip sahaya çıktı. Denetimlere katılan Vali Kadir Ekinci de vatandaşlara hem teşekkür etti hem de tedbirlerin elden bırakılmaması için uyarıda bulundu.

Kasım ayından itibaren uygulanan tedbirler kapsamında Bingöl’de gerçekten çok iyi bir noktaya geldiklerini belirten Vali Kadir Ekinci," Tüm Bingöllü kardeşlerimize göstermiş oldukları sağduyudan dolayı teşekkür ediyoruz. Fedakarlıklarından dolayı, gayretlerinden dolayı hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Bingöl’ümüzü ülkemizde 4 kategoriye ayrılan risk grubu içinde en düşük gruba yani mavi renkli gruba dahil ettiler. Bugün de ve bundan sonrası içinde virüsün tamamen yok olmadığı, sayıların her ne kadar düşmüş olsa bile bundan sonrası içinde tedbirlerimizi devam ettirmediğimiz sürece bu virüsün yeniden hayatımıza gireceğini hatırlatmak üzere denetimlerimize çıktık. Bu denetim sürecini İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi ‘Dinamik Kontrollü Denetim Süreci’ diyoruz" dedi.



"Beyaz kategoriye el birliğiyle geçiş yaparız"

Bugün itibariyle 279 ekip ve bin 70 personelle Bingöl’ün sadece merkezde değil köyler ve tüm ilçelerinde denetimler yapıldığını aktaran Ekinci," Bu denetimler inşallah 3 ay boyunca devam edecek. Amacımız kontrollü normalleşmeden hakikaten tam anlamıyla vatandaşımızın rahatladığı tam bir normalleşme sürecine geçmek. Ümidimiz o ki bunu sadece kurallarla, cezalarla değil vatandaşımızın gösterdiği bugüne kadar gösterdiği sağduyu ve anlayış çerçevesinde el birliğiyle gerçekleştirmek. Esnafımızı geziyoruz, birlikteyiz. Görüyoruz ki maske, mesafe ve temizlik konusunda büyük bir hassasiyet var. Ümit ediyoruz ki bu hassasiyet devam eder ve Bingöl’ü mavi değil ama olmayan kategori onu da Bingöllü kardeşlerimiz gerçekleştirir ve beyaz kategoriye el birliğiyle geçiş yaparız” ifadelerini kullandı.

Denetimlere Vali Ekinci’nin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Bağbuş, Belediye Başkan Vekili Yaşar Demir ve İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat'ta katıldı.

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