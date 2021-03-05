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Bingöl’de hastanenin 3’te 2’si doluydu, 1 aydır yoğun bakıma hasta girmedi Başhekim Uzman Doktor Ramazan Gengörü: "Bir ara hastanemizin neredeyse 3’te 2’si Covid-19’lu hastalarla doluyken, yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda hiçbir hastamız yok" Covid-19'u atlatan Anestezi Hemşiresi Hatice Bingöl: "Yeri geldi burada komşumuzu, en sevdiğimizi, en yakınımızı hasta olarak kabul ettik. Onların çoğunun da vefatına şahit olduk" "Covid-19’a yakalandım ve bunu çok ağır atlattım. Hatta bir gece öleceğimi, yoğun bakıma düşeceğimi hissettiğim biran olmuştu"

İHA

Bingöl’de hastanenin 3’te 2’si doluydu, 1 aydır yoğun bakıma hasta girmedi Başhekim Uzman Doktor Ramazan Gengörü: "Bir ara hastanemizin neredeyse 3’te 2’si Covid-19’lu hastalarla doluyken, yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda hiçbir hastamız yok" Covid-19'u atlatan Anestezi Hemşiresi Hatice Bingöl: "Yeri geldi burada komşumuzu, en sevdiğimizi, en yakınımızı hasta olarak kabul ettik. Onların çoğunun da vefatına şahit olduk" "Covid-19’a yakalandım ve bunu çok ağır atlattım. Hatta bir gece öleceğimi, yoğun bakıma düşeceğimi hissettiğim biran olmuştu"

Bingöl Devlet Hastanesi’nin bir dönem 3’te 2’si Covid19 hastaları ile doluyken, sağlık çalışanlarının verdiği mücadele ile yoğun bakıma 1 aydır hasta girişi olmadı.
Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ülke genelinde iller risk seviyesine göre ayrıldı. Buna göre düşük riskli ve mavi kategoride olan Bingöl’de ‘kontrollü normalleşme’ süreci de başladı. Bingöl Devlet Hastanesi’ndeki pandemi yoğun bakım servisinde yaklaşık 1 aydır hasta olmaması da bu başarının en büyük göstergesi oldu. Hastanenin son durumlarıyla ilgili bilgi veren Başhekim Uzman Doktor Ramazan Gengörü, “Uzun süredir tüm dünya bu Covid ile mücadele ediyor. Ülkemizde başarılı bir şekilde mücadelesini veriyor. İller bazında Bingöl bu mücadeleyi en iyi verenlerden biri ve mavi kategorideyiz bizlerde. Son 23 haftadır hasta sayımız bayağı azaldı. Bir ara hastanemizin neredeyse 3’te 2’si Covid19’lu hastalarla doluyken, yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda hiçbir hastamız yok. Şu an hastanemizde olan hastalar da çok ağır hastalar değil zaten. Tabii bu başarı kolay olmadı. Bingöl’deki tüm sağlıkçılar üstün bir gayret sarf ettiler. Topyekün bir gayret var burada. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Yeri geldi evimize gitmedik, ailemizi, sevdiklerimizi görmedik"
Yoğun bakım servisinde 8 yıldır çalışan Anestezi Hemşiresi Hatice Bingöl, Covid19’un zorlu sürecinde ailesinden ve sevdiklerinden uzak kaldığını, verilen mücadelenin sonucunu da aldıklarını aktardı. Bingöl, “Çok zorlu bir süreçten geçtik hepimiz. Covid sürecini atlatırken ailemizden, sevdiklerimizden uzak kalarak çalışma arkadaşlarımızla üstesinden gelmeye çalıştık. Yeri geldi evimize gitmedik, ailemizi, sevdiklerimizi görmedik. Yeri geldi burada komşumuzu, en sevdiğimizi, en yakınımızı hasta olarak kabul ettik. Onların çoğunun da vefatına şahit olduk. Bu durumlar bu süreçte bizde çok derinden yaralar açtı. Onların hala o bakışları, nefes ihtiyaçlarını karşılayamayıp kaybettiğimiz vatandaşlarımız için hepimiz çok üzgünüz. Evet zordu. Üstesinden gelmeye çalıştık. Gerek bakanlığımızın, gerek idaremizin bizlere olan destekleri sayesinde üstesinden geldik” diye konuştu.

“Bir gece öleceğimi hissettiğim biran olmuştu”
Kendisinin de Covid19’a yakalandığını ve ağır atlattığını anlatan Bingöl, “Covid19’a yakalandım ve bunu çok ağır atlattım. Hatta bir gece öleceğimi, yoğun bakıma düşeceğimi hissettiğim biran olmuştu. Ama çok şükür inançla üstesinden gelmeye çalışarak atlattım. Bu Covid hastalığını yaşadıktan sonra nefes ihtiyacını çok daha iyi anladım. Biz evet atlattık, şu an mavi renkteyiz Bingöl olarak birçok ilimiz gibi. Ama bu bizim insanlarımızda bir rehavet veya bir daha olmayacağız rahatlığını vermesin diyoruz. Hala sosyal mesafemiz, maskemiz ve el hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sorumlu olduğumuz bizden başka eşimiz, dostumuz, sokaktaki vatandaşımız var. Biz tulumları çıkardık, o zor süreçten geçtik. Şu an formalarımızla daha rahat bir şekilde ama yine maskemizle görevimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yoğun bakım ihtiyacı olan Covid hastamız yok ama hala Covid vakaları az da olsa var. Bu süreci hep beraber atlatalım istiyoruz. Yine maske, mesafe ve el hijyenine dikkat edelim, bu süreci tekrar yaşamayalım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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