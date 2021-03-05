Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

– Bingöl’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 6 ayrı suçtan aranan Y.Ç.’nin kente batı illerinden kokain maddesi naklettiği ve U.A. ile birlikte kent merkezinde kiraladıkları 2 ayrı apart dairede sattıkları tespit edildi. Bunun üzerine polis tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Y.Ç., U.A., D.T., ve Y.Ç. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Yapılan aramalarda ise 243 gram kokain maddesi, satışa hazır 9 fişek halinde toplam 3,95 gram kokain maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 2 adet hassas terazi, 11.33 gram toz esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL banknot ve 4 adet sahte resmi belge ele geçirildiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.