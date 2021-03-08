Bingöl Karlıova’da kar yağışı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin uyarısının ardından Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinden Karlıova’da kar yağışı etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe kısa sürede tamamen beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler de çıktı.

Kar kalınlığının 10 santime kadar ulaştığı ilçede araçların çoğu karla kaplanırken, birçok sürücü de aracı temizlerken görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.