80 yıl sonra mezarını bulduğu anneannesi, Bingöl’ün ilk kadın müntahib-i sanisi seçilmiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

80 yıl sonra mezarını bulduğu anneannesi, Bingöl’ün ilk kadın müntahib-i sanisi seçilmiş

İHA

80 yıl sonra mezarını bulduğu anneannesi, Bingöl’ün ilk kadın müntahib-i sanisi seçilmiş

Eğitim ve Toplum Gönüllü Semiramis Karaarslan, 1940 yılında hayatını kaybeden anneannesi Habibe Aydoğdu’nun (Mütevellizade) mezarını 80 yıl sonra buldu. Karaarslan, anneannesinin 1939 yılındaki seçimlerde Bingöl’ün ilk kadın müntahibi sanisi seçildiğini ve meclise gidecek olan vekili seçen kişi olduğunu söyledi.
Bingöl’de yaşayan emekli öğretmen Eğitim ve Toplum Gönüllüsü Semiramis Karaaslan (67), 1900 yılında doğan ve 40 yaşında hayatını kaybeden Bingöl’ün ilk kadın müntahibi sani (ikinci seçmen) olan anneannesini anlattı.
Anneannesi Habibe Aydoğdu’nun 30’lu yaşlarda Elazığ’da yaşadığını ve yine o dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından görevlendiren öğretmen Sıdıka Avar ile tanıştığını söyleyen Karaarslan, Avar sayesinde anneannesinin okumayazma öğrendiğini belirtti.
Karaarslan, anneannesini ailesinden ve annesinden dinlediğini belirterek, “Elazığ’da yıllar önce 30 yaşının üstündeyken okumayazma öğrenen bir kadın. Sıdıka Avar Elazığ’a geliyor. Malumunuz Sıdıka öğretmen at sırtında yolu izi olmayan köylere giden bir eğitimcimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından görevlendirilen bir öğretmen. O dönemde okumayazma seferberliği başlatıyorlar. Sıdıka Avar Elazığ’dayken anneannem ile tanışıyorlar ve ondan okuma yazma öğreniyor. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk Elazığ’a yani eski adıyla Harput’a geliyor. Devlet hastanesini ziyaret ediyor annem de o dönemlerde apandisit ameliyatı olduğu için Sıdıka öğretmen ile hastaneyi ziyaret etmişler. Annem de hep anlatırdı, çok da heyecanlı anlatırdı” dedi.

80 yıl sonra mezarını Elazığ'da buldu
Anneannesinin mezarını 80 yıl sonra eşiyle bulduklarını aktaran Karaarslan, “Elazığ’dan sonra anneannem Bingöl’e geliyor. O dönemde Bingöl’deki kadınların sorunlarına eğilen bir kadın oluyor. Ve çocukları toplayıp okumayazma öğretmeye çalışıyor. Hep eğitime yönelik çalışmalarda bulunuyor. Ve daha sonra tüberküloza yakalanıyor. Elazığ’da tedavisi başlıyor. Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Durmuşlar köyündeki ablasına gidiyor ve orada vefat ediyor. Orada gömülmek zorunda kalıyor. Biz yıllarca mezarını bulamadık. Çünkü biz Durmuşhan köyü olarak arıyorduk meğerse sonradan adı değişmiş Durmuşlar köyü olmuş. 80 yıl sonra mezarını bulduk. 1940’da anneannem vefat ediyor ve ben 2019 yılında buldum. Bu benim için gurur verici bir şey. Onun gibi bir Cumhuriyet kadınını tanımadım” şeklinde konuştu.
Anneannesinin vefat etmeden 1 yıl önce 1939 yılındaki seçimlerde 593 oy alarak müntahibi sani seçildiğini de dile getiren Karaaslan, meclise gidecek onun seçtiğini belirtti.
Karaaslan, “Bingöl’e geldiğinde yani 1939 yılında seçim dönemi söz konusu. O dönemlerde valiler aynı zamanda belediye başkanıymış. O dönemlerde iki aşamalı seçim yapılıyormuş tek partili olduğu dönem. İlk seçimde birinci seçmen halk, halkın seçtiği kişi de milletvekillerini meclise gönderecek kişi oluyor ve anneannem bunlardan biri. Anneannem o dönemdeki vali beyin imzasıyla milletvekili seçiminde vekili meclise gönderen bir cumhuriyet kadını oluyor. Gururluyum, mutluyum. Böyle bir kadının torunu olmaktan onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl Karlıova’da kar yağışı
YEREL HABERLER Bingöl Karlıova’da kar yağışı
Bingöl’de çığ düştü, kapanan yol kısa sürede açıldı
YEREL HABERLER Bingöl’de çığ düştü, kapanan yol kısa sürede açıldı
Bingöl’de doğaya 800 kilo yem bırakıldı
YEREL HABERLER Bingöl’de doğaya 800 kilo yem bırakıldı
Kısıtlamaların kalktığı Bingöl’de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı
YEREL HABERLER Kısıtlamaların kalktığı Bingöl’de vatandaşlar güneşin ...