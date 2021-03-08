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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karlıova'da kar etkili oldu, en çok çocuklar sevindi

İHA

Karlıova'da kar etkili oldu, en çok çocuklar sevindi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Mart ayında etkili olan kar yağışı, ilçeye bağlı 20 köy yolunu ulaşıma kapatırken, en çok çocukları sevindirdi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Uyarı ve Tahmin Merkezi'nin uyarısının ardından Karlıova’da, kar etkili oldu. Kar yağışının sabaha kadar aralıklarla sürmesi nedeniyle ilçe tamamen beyaza büründü, yer yer 25 santime ulaştı. Kar nedeniyle ilçeye bağlı 20 köy yolu da ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde belediye, köy yollarında da Özel İdare ekipleri çalışmalara başladı.
Sabahın erken saatlerinde işyerini açan esnaf kürek yardımıyla karı temizleye başladı. Kar yağışı nedeniyle en çok çocuklar sevindi. İlçe merkezindeki okullara giden çocuklar günler sonra yeniden yağan karın tadını doyasıya çıkardı.
‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözünü hatırlatan vatandaşlardan Erkan Değirmenci, “Dün akşamdan beri yoğun bir kar yağışı var Karlıova’da ve yaklaşık 25 santim kadar kar yağdı. Burada birçok köy yolu da kapalı, kar yağışı halen devam ediyor. Atasözünün de dediği gibi ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ sözü de gerçek oldu. Bu saatten sonra karın çileye dönüşeceğini düşünmüyorum” dedi.

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